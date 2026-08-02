¡Orgullo mundial! Banda Sinfónica de Sabaneta hace historia y se corona campeona en Países Bajos

Resumen: Con este triunfo, marcaron un hito sin precedentes: es la primera vez que una banda colombiana gana en la segunda sección de este certamen de talla mundial.

Minuto30.com .- ¡Sabaneta tocó el cielo en Europa! La Banda Sinfónica «Juan David Castaño Arango» acaba de hacer historia este domingo al coronarse ganadora de la Segunda Sección del World Music Contest (WMC) en Kerkrade, Países Bajos. Gracias a una millonaria inversión de la Alcaldía local, los músicos antioqueños llevaron en alto el tricolor nacional y se convirtieron en la primera agrupación colombiana en alzar este galardón mundial.

La espera de 18 años para que la banda regresara a un escenario internacional valió completamente la pena. El nombre de Sabaneta, Antioquia y Colombia resonó con fuerza y majestuosidad en el que es considerado uno de los festivales de música para instrumentos de viento más importantes del planeta.

Acordes colombianos para conquistar a Europa

El camino hacia la gloria comenzó el pasado sábado 1 de agosto, cuando la agrupación se presentó por primera vez ante los exigentes jurados. Sin embargo, el golpe de autoridad llegó la mañana de este domingo 2 de agosto. A las 8:00 a. m. (hora colombiana), la banda deslumbró con la interpretación de un vibrante concierto de música colombiana durante la ronda de repertorio libre.

La tensión se apoderó de la delegación hasta las 9:30 a. m. (hora de Colombia) —4:30 p. m. en Países Bajos—, momento en el que se anunció el veredicto oficial. ¡Sabaneta es campeona! Con este triunfo, marcaron un hito sin precedentes: es la primera vez que una banda colombiana gana en la segunda sección de este certamen de talla mundial.

En segundo lugar la Banda de Música de Zamora (ES) y en el tercer puesto la Banda Sinfónica de la Escuela de Formación Artística de Cota (COL).

Cabe destacar el inmenso mérito de la representación, pues en esta categoría se enfrentaron a un total de 13 participantes. De todo el continente americano, solo Colombia hizo presencia en esta sección, llevando la bandera con las bandas de Sabaneta y Cota (Cundinamarca), ambas quedaron en el podio ganador.

Inversión que transforma vidas y trasciende fronteras

Este triunfo monumental no es producto del azar. Detrás del talento de los músicos hay un sólido respaldo institucional. La Administración Municipal de Sabaneta, realizó una inversión de $670 millones de pesos para garantizar que la agrupación cruzara el Atlántico.

Estos recursos fueron vitales para cubrir la logística integral de la delegación en su viaje a Países Bajos, incluyendo alojamiento, transporte interno, alimentación, el alquiler de instrumentos especializados y los espacios de ensayo, los cuales fueron apoyados por la subdirección de Cultura que estuvo hace un mes en cabeza de Daniel Pareja.

Esta apuesta demuestra que el apoyo a la cultura y a los procesos de formación artística es el verdadero motor de desarrollo y la mejor carta de presentación de la ciudad ante los más de 20.000 músicos y 200 bandas que convoca el WMC cada cuatro años.