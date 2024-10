Las autoridades colombianas han emitido una orden de captura contra un ciudadano estadounidense acusado de abusar sexualmente de la modelo Gabriela González.

El caso fue conocido por la propia denuncia en redes sociales de la víctima, quien aseguró que habría sido abusada sexualmente.

González habría indicado que habría sido citada por el extranjero bajo engaños, y terminó siendo accedida sin su consentimiento.

“Este hombre, Jesse Allen Stream, conocido en redes como The Hollywood Hustle, me citó en su casa finca, en Copacabana, a las afueras de Medellín. Fue un fin de semana en el que me convocaron para una producción de tres días de la que estaba a cargo este señor, que se vende a sí mismo como un productor audiovisual de trayectoria y renombre en Estados Unidos», denunció la modelo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que la Fiscalía General de la Nación ya ha iniciado una investigación.

Además, se ha emitido una circular azul de Interpol para dar con su paradero lo antes posible.

«Es muy importante que se haga justicia. Todo nuestro respaldo para Gabriela que tomó la decisión de contar su caso», afirmó el mandatario.

Las autoridades hacen un llamado a la comunidad a denunciar cualquier caso de violencia sexual, asegurando que se tomarán las medidas necesarias para proteger a las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.

