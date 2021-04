Al parecer, las medidas restrictivas decretadas en Malambo, en Atlántico, no estarían dando sus frutos pues el alcalde del municipio, en medio de su preocupación, decretó jornadas de oración porque «todo está en las manos de Dios».

En ese contexto, el alcalde Rummigge Monsalve, manifestó que 125 iglesias entre católicas y protestantes, se sumaron a los encuentros virtuales que tuvieron lugar el pasado fin de semana, donde también participaron dirigentes gremiales y concejales.

Esto dijo el alcalde sobre la oración

“Hemos hecho lo posible por salvar a a las personas, por evitar el contagio, pero también entendemos que todo está en las manos de Dios. La misma comunidad decía oren por mi familia, aquí en el barrio estamos mal y la comunidad sacaba sus manos y las levantaba por la ventana”, explicó el mandatario, quien dispuso de un vehículo con un parlante para que recorriera el municipio con el fin de vincular a todas las personas que no pudieron estar en la transmisión virtual.

El alcalde manifestó que lamenta que las medidas restrictivas no estén surtiendo efectos en el municipio, pues el número de contagiados y fallecidos por causa del covid incrementa todos los días. Además, explicó que hay un alto número de personas que esperan una cama disponible y no han podido ubicarlos.

“Hay 12 pacientes que necesitan ventilador mecánico en una UCI plena. Son pacientes con dificultades respiratorias, con filtraciones pulmonares. Pero aquí no hay disponible en ningún sector del Atlántico de camas (incluyendo Barranquilla). No hay forma y las personas están muriendo en urgencias y muriendo en las casas. Estas personas llevan hasta una semana esperando remisión, muchos han sido enviados al centro del país. No hay camas ni en Barranquilla”, indicó el mandatario.

Se extiende el toque de queda en Cartagena por alta ocupación de las UCI https://t.co/QQSoGGmreE — Minuto30.com (@minuto30com) April 26, 2021

