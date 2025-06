Oración a San Antonio de Padua: para recuperar amores, objetos y hasta la tranquilidad

Minuto30.com .- En momentos de incertidumbre, angustia o pérdida, muchas personas recurren a la fe como fuente de esperanza y consuelo. San Antonio de Padua, conocido como el santo de los milagros y protector de los enamorados, es uno de los intercesores más invocados por los fieles.

Su poderosa oración es un refugio espiritual para quienes buscan recuperar objetos extraviados, reconciliar relaciones o encontrar alivio en el corazón. Esta oración puede recitarse durante nueve días como una novena, o en cualquier momento en que se necesite ayuda, consuelo o guía, tanto ante pérdidas materiales como emocionales.

“Oh glorioso San Antonio,

tú que has recibido de Dios el don especial

de ayudar a encontrar lo perdido,

ayúdame a recuperar la gracia de Dios,

si la he perdido,

y haz que encuentre lo que ando buscando.

Oh San Antonio,

dulce consolador de los afligidos,

te ruego me ayudes a encontrar

el amor que se ha alejado de mi vida,

o aquello que me ha sido arrebatado.

Vuelve a mí la paz, la armonía

y la esperanza.

No permitas que me pierda en la tristeza,

y acompáñame con tu intercesión poderosa.

Amén.”

