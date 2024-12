Asunción, 15 feb (EFE).- La opositora Kattya González dijo este jueves que trabaja en una acción de inconstitucionalidad en contra de su destitución del Senado de Paraguay, avalada por un grupo de legisladores del gobernante Partido Colorado y sus aliados, y confió en que la Corte Suprema de Justicia "comprenda la magnitud del hecho".

"Son 9 días para presentar la acción de inconstitucionalidad y, a partir de ahí, obviamente que hay ya un trámite que le corresponde a la instancia jurisdiccional", explicó González a periodistas en el Congreso, adonde acudió en esta jornada para asistir a la juramentación de su suplente, Ignacio Iramain.

En una sesión extraordinaria convocada en medio del descanso legislativo, la Cámara Alta aprobó este miércoles, con 23 votos, el retiro de la investidura a González por presunto "uso indebido de influencias", en una votación de la que se retiró la bancada opositora.

La dirigente del Partido Encuentro Nacional (PEN) dijo que no fue notificada del proceso de retiro de investidura, pero sí, y de manera personal desde la Secretaría del Senado, de su destitución.

"Nosotros no tenemos la copia para el traslado, no tenemos la notificación. Ahora que no me digan que no funciona el equipo taquigráfico, porque yo necesito el diario de sesiones para presentar esa acción. Ellos no me pueden privar o me van a seguir privando del derecho a mi defensa", denunció.

En ese sentido, señaló que se debe realizar la transcripción de la sesión y todo "el papeleo" que le permita "recurrir a instancias nacionales e internacionales".

Para la exsenadora, su presencia en el Congreso en esta jornada es un "mensaje de dignidad".

"El mensaje de que este fue un golpe cívico, que este es el inicio de un nuevo stronismo (como también se conoce a la dictadura de Alfredo Stroessner en el país), el mensaje que yo puedo seguir mirándole a las caras sin ningún tipo de vergüenza", agregó.

En una publicación en su cuenta de X, González -una política muy activa en redes sociales, donde incluso es conocida como la "diputada Shakira"- aseguró que se va del Senado con "una victoria y una derrota, sabiendo que ni una ni otra son permanentes".

"Me voy con la victoria de haber contribuido a un despertar de conciencia de que nos encontramos ante signos alarmantes para el futuro de nuestra política y de nuestra convivencia democrática", señaló González, quien reconoció como una derrota "no haber tenido la fuerza ni la capacidad de persuasión, capaces de frenar una maquinaria de destrucción, de violencia y odio" superiores a sus fuerzas.

