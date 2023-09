Opositora Gálvez dice que intento por demoler su casa es terror del oficialismo en México

Ciudad de México, 13 sep (EFE).- La candidata del opositor Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, aseveró este miércoles que el oficialismo, encabezado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), está aterrado con su aspiración rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 y por ello ha recurrido a todo tipo de acciones, entre ellas, tratar de demoler su casa.

“La verdad es que no encuentran cómo bajarme de la candidatura, están muertos del miedo y este miedo se convierte en pavor. Quiero decirles que la casa donde vivo está completamente dentro de la ley”, indicó en conferencia de prensa.

La senadora de la banca parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que compró en preventa su casa y enfatizó que ella no fue la constructora, e incluso presumió que los documentos fueron revisados por un notario.

“Yo compré en preventa esta casa, posteriormente el notario que hizo la escritura revisó todos los documentos: el certificado de uso de suelo, la manifestación de obra y el banco que me otorgó el crédito, por supuesto que volvió a hacer una revisión de los documentos; es decir, el banco no va a poner en riesgo un recurso que te presta si hay alguna ilegalidad en la obra”, añadió.

Esto, luego de que el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) exigiera ayer investigar, clausurar y demoler, si así lo dicta la ley, la construcción de un fraccionamiento de la Ciudad de México en el que reside Gálvez, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la que Gálvez estuvo al frente en el periodo 2015-2018.

"El lugar ubicado en Sierra Santa Rosa número 62 en la colonia Reforma Social, cuenta con aviso de terminación de obra, pero no tiene el permiso de uso y ocupación, por lo que no puede estar habitado”, manifestó el partido oficialista en Ciudad de México en un comunicado.

Además, en un vídeo compartido en sus redes sociales, Gálvez confió que así como la gente le abrió el corazón cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador le impidió el acceso a las puertas del Palacio Nacional, ahora la agente le abrirá sus casas.

“Todo está en orden y es legal, los reto demuélanla, no me preocupa, así como la gente me abrió su corazón cuando me cerraron Palacio Nacional, ahora la gente me recibirá en sus casas con las puertas abiertas”, aseguró.

Abundó que de quedarse sin casa y sin cocina podría pedir de comer en cada esquina; sin embargo, cuestionó al presidente López Obrador, si “como el director de esa orquesta llamada Morena” prosigue que prohíban su nombre a recién nacidos o que decomisen su bicicleta.

“¿Qué sigue? que se lleve mi bici al corralón, no manche, que prohíban el nombre de Xóchitl en el Registro Civil. Ahora sí que como dice el Grupo Firme, ya supéreme y deje de hablar mal de mí, tiene que saber perder, igualito que sabe mentir”, expresó.

Por: EFE