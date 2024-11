Este sábado, 3 de agosto, la líder de la oposición María Corina Machado volvió de su clandestinidad para acompañar las manifestaciones en Venezuela, y en una jornada marcada por la multitudinaria asistencia, los ciudadanos volvieron a pedir pacíficamente que Nicolás Maduro acepte su derrota en las elecciones.

Aunque el CNE de Venezuela ratificó la victoria de Maduro el pasado domingo 28 de julio, los ciudadanos en general en el vecino país y la mayoría de países del mundo dan como ganador a Edmundo González, y por eso las movilizaciones de esta semana.

En su intervención ante miles de ciudadanos, Machado aseguró que ellos no promueven «la violencia y salir a protestar cívica y pacíficamente no es violencia. No vamos a renunciar a nuestro derecho a la protesta cívica», por lo que dejó claro que ya ganaron las elecciones y que ahora toca la parte más complicada: «cobrar la victoria».

Las movilizaciones han dejado claro que el pueblo venezolano exige resultados transparentes y seguirán en las calles hasta que Maduro acepte que debe entregar el poder para 2025.

¡Un mar de gente! Oposición volvió a inundar las calles exigiendo la derrota de Maduro

¡NO TENEMOS MIEDO! “Esta lucha es cívica y pacífica, pero no es débil”.@MariaCorinaYA desde Las Mercedes. #GanóVzla pic.twitter.com/KnMtBSbOsK — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) August 3, 2024