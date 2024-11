Ciudad de México, 31 ene (EFE).- La crisis de violencia e inseguridad que se vive en México pone en riesgo el proceso electoral del próximo 2 de junio y por ello requiere de una atención inmediata por parte del actual Gobierno mexicano, señaló este miércoles el grupo parlamentario del conservador Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados.

Esta denuncia, Acción Nacional la definió como parte de su agenda legislativa prioritaria, así como promover acciones desde el Congreso mexicano para que los estados y municipios mexicanos cuenten con una policía civil capaz de dar seguridad a la ciudadanía.

Además, como parte de esta exigencia de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador debe responder de inmediato a los señalamientos (reportaje) sobre el presunto financiamiento de organizaciones del narcotráfico a sus campañas políticas.

“Estos señalamientos concuerdan con la política de este Gobierno de dar abrazos a los criminales en lugar de perseguirlos, detenerlos y juzgarlos, por eso es indispensable que antes de iniciar el proceso electoral, López Obrador responda de manera clara y contundente porque hoy las elecciones están bajo la amenaza del crimen organizado”, dijo el dirigente del PAN, Marko Cortés.

Cortés se refirió al artículo publicado el martes por el periodista Tim Golden en el medio estadounidense ProPublica, en el que reveló que agentes antidrogas de Washington descubrieron supuesta “evidencia sustancial” de que el Cártel de Sinaloa aportó 2 millones de dólares a su campaña presidencial en 2006.

En su conferencia diaria, López Obrador tachó como una "calumnia" el artículo, basado en fuentes de la Agencia de Control Antidrogas (DEA) de Estados Unidos.

“Aprovecho para decirlo, que no voy a llevar a cabo ningún juicio formal, pero denuncio no al periodista o a los periodistas, no denuncio a los medios, denuncio al Gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política", manifestó.

Mientras que la precandidata a la presidencia por la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, llamó a López Obrador, a denunciar en Estados Unidos el reportaje sobre el presunto dinero del narcotráfico que recibió en su campaña en 2006.

"Es una acusación muy grave en contra del jefe del Estado mexicano", calificó Gálvez, exsenadora del conservador Partido Acción Nacional (PAN) durante su tercera 'Conferencia de la verdad', un ejercicio en el que busca contrarrestar las llamadas 'mañaneras' del presidente López Obrador.

Sobre las 10 iniciativas de reforma en la Constitución, anunciadas por López Obrador, Cortés dijo que el PAN las analizará con "absoluta seriedad" una vez que sean presentadas, pero adelantó que el partido está a favor de una reforma al sistema de pensiones que beneficie a las familias mexicanas.

Añadió que para ello el Gobierno mexicano "debe precisar de dónde saldrán los recursos para financiar una pensión al 100 %, pero por lo pronto podría ir pensando en cerrar proyectos que absorben demasiados recursos públicos como el Aeropuerto Felipe Ángeles, suspender las obras de la Refinería de Dos Bocas o del Tren Maya, para que existan fondos suficientes".

El mandatario mexicano ha advertido que enviará un paquete de reformas constitucionales, el próximo 5 de febrero, día de la Constitución mexicana, entre las que propondrá cambios legales en materia de pensiones, salario mínimo y seguridad.

En estas últimas reformas de su mandato se prevé que envié iniciativas para elevar siempre el salario mínimo por encima de la inflación, que los trabajadores reciban su último sueldo como pensión al retirarse, la eliminación de órganos autónomos y la propuesta de designar a jueces por el voto popular, entre otras.

Por: EFE