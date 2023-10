VIDEO. Oposición denuncia aplanadora gubernamental en la reforma a la salud

A cuenta gotas los representantes a la Cámara de la oposición, han abandonado la plenaria señalando que no tienen en cuenta sus observaciones y que el oficialismo está imponiendo sus mayorías para sacar adelante la reforma a la salud.

Así lo aseguraron Oscar Darío Pérez, del Centro Democrático, y Modesto Aguilera de Cambio Radical, quienes al salir del Salón Elíptico insistieron en que la reforma es inconstitucional y no cuenta con los millonarios recursos que van a afectar las finanzas públicas.

“Me llama la atención la presencia de tantos ministros parcelando la plenaria, no quiero pensar mal, creería que están llenando de argumentos a los representantes para que voten la reforma, que avanza, pero todavía no se han tocado los temas sustantivos como el de las EPS, las capacidades de la Adres para manejar los recursos y, particularmente, no tienen ni idea cuánto cuesta la reforma a la salud y de donde va a salir la plata, no nos están poniendo atención”, dijo el representante antioqueño Óscar Darío Pérez.

Por su parte Modesto Aguilera, congresista del Atlántico por Cambio Radical, aseguró que a pesar de haber presentado numerosas proposiciones ninguna ha sido tenida en cuenta, al tiempo que expresó que la aplanadora pasará en la Cámara, pero cree que no pasará lo mismo en el Senado.

“Aún falta mucho por discutir, no nos están poniendo atención, no hay debate de fondo y la aplanadora está funcionando, pero le aseguro que en el Senado no la van a tener tan fácil y si pasa en el Senado se cae en la Corte, porque esta reforma debió tramitarse en la Comisión Primera porque es una ley estatutaria”, subrayó el congresista Aguilera de Cambio Radical.

