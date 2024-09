Después de nueve meses de discusiones, foros y debates, así como 20 sesiones de la plenaria de Cámara, los partidos de oposición insisten en que no se les permitió discutir a fondo la reforma ni debatir sus propuestas, por lo que aseguran que hoy la salud tiene dos peligros inminentes.

“Por un lado está la reforma a la salud que ahora es responsabilidad del Senado de la República y, por otro, la mala gestión del ministro Jaramillo, lo que por acción o por omisión está propiciando lo que la exministra Carolina Corcho denominaba la crisis explícita que se necesitaba para ambientar la reforma a la salud”, explicó el representante Andrés Forero.

Forero enumera la crisis de los medicamentos, el impago de los ajustes de presupuestos máximos del año 2022 que ascienden, según sus cuentas, a 819 mil millones de pesos y la falta de auditores suficientes en la ADRES para hacerse cargo de las reclamaciones, como argumentos suficientes para citar al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo a un debate de moción de censura.

“No sabemos si por acción u omisión, volvemos a insistir, están tratando de auspiciar eso, entendemos que el Ministro está tan concentrado en la reforma que se ha desentendido de sus obligaciones y por esa razón estas dos bancadas y congresistas críticos del Gobierno, hemos decidido citarlo a una moción de censura, porque consideramos que con sus declaraciones, sus acciones y sus omisiones representa un peligro para los colombianos”, aseguró el vocero del Centro Democrático en el tema de la reforma a la salud.

Marelen Castillo, quien ocupa la curul de representante en virtud del Estatuto de Oposición, dijo que apoya la moción de censura porque el ministro ha sido incapaz de mantener funcionando un sistema que le ha brindado posibilidades de vida a los colombianos y que piensan acabar con la reforma que califica de nefasta.

Julio César Triana, representante del Huila por Cambio Radical, señaló que no entiende las celebraciones de los partidos de Gobierno por un proyecto que aún no ha sido aprobado, que va a mitad de camino y aún requiere los debates de Senado, al insistir en que no contaron con las garantías para discutir y negar la reforma, porque en la Cámara les limitaron el tiempo y no les brindaron las garantías para exponer y discutir sus argumentos en contra.

“El Senado de la República tiene una oportunidad de oro para hacer un análisis sesudo, concienzudo, pero además profundo de la reforma que ya se hizo en Cámara”, aseguró el representante Triana.

Además, a la pregunta de Minuto30.com sobre los nueve meses que lleva transitando la reforma en el Congreso y sus argumentos de no haber tenido suficiente tiempo para debatir, Triana reconoce que utilizaron la estrategia de romper el quórum para evitar su trámite.

“Usted me permite afirmar que la oposición, quienes estamos acá, lo que hicimos fue utilizar todas las herramientas que la ley nos permite, dentro de esas, no asistir a muchas discusiones, no votar y esas son actitudes legislativas plenamente válida para oponernos al trámite de una ley y lo hicimos sobre la mesa, dejando siempre las constancias por escrito y de manera verbal”, puntualizó Julio César Triana.

