Primeros comparendos de diciembre: controles viales dejan 252 multas y 97 inmovilizaciones en Medellín

    La Policía impuso más de 250 comparendos en Medellín por mal parqueo, maniobras peligrosas y otras ilegalidades.

    Melissa Noreña

    La Alcaldía de Medellín, en un esfuerzo coordinado con el Ejército Nacional y la Policía Metropolitana, activó los operativos de seguridad vial para el inicio de la temporada decembrina, una época que históricamente aumenta los riesgos de accidentalidad.

    Los resultados de los nueve planes conjuntos de control son contundentes: impusieron 252 comparendos y se realizaron 97 inmovilizaciones de vehículos.

    Las principales causas de estos comparendos se deben a maniobras peligrosas, mal parqueo, documentación vencida y otras conductas que ponen en riesgo la seguridad vial de la ciudadanía.

    La estrategia de regulación se mantuvo activa en puntos críticos de la ciudad, incluyendo Las Palmas, el mirador El Cielo, Altos de Calasanz y el puente de la 4 Sur.

    Gran parte de la congestión vial reportada en el corredor de Las Palmas se originó debido al cierre de la autopista Medellín–Bogotá por deslizamientos. Esta situación obligó a desviar la totalidad del flujo vehicular por la mencionada vía, sumado a las condiciones climáticas adversas que intensificaron el tráfico en la zona.

    Como medida de mitigación del caos, los agentes de tránsito realizaron regulación permanente y una fiscalización estricta para evitar las congestiones causadas por el parqueo informal y otras infracciones.

    La Secretaría de Movilidad ha anunciado que los controles se intensificarán durante todo el mes de diciembre, reforzando las acciones de prevención en toda la ciudad.

    Las autoridades reiteraron el llamado a todos los actores viales (conductores, motociclistas y ciclistas) para que respeten rigurosamente las normas de tránsito y utilicen de forma obligatoria los elementos de seguridad.

    Foto de cortesía.

    Foto de cortesía.

    Foto de cortesía.

