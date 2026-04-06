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    Operativos de la POLFA en 12 ciudades: incautan contrabando por más de 5.800 millones de pesos

    En Caldas (Antioquia), las autoridades detectaron 45.610 unidades de marroquinería que iban para Medellín

    Publicado por: SoloDuque

    Foto: POLFA

    Minuto30.com .- En una operación coordinada de gran alcance, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en conjunto con la DIAN y la Fiscalía General de la Nación, logró la interceptación de un gigantesco cargamento de mercancías extranjeras que pretendían ser comercializadas ilegalmente en Colombia.

    La ofensiva, que abarcó desde Ipiales hasta Riohacha, permitió retirar del mercado negro productos avaluados en $5.810.517.253.

    Foto: POLFA

    Los operativos se concentraron en nodos estratégicos de comercio y frontera, incluyendo ciudades como Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta y municipios clave como Maicao e Ipiales.

    Radiografía de las incautaciones: Toneladas de alimentos y miles de licores

    La variedad y el volumen de la mercancía aprehendida demuestran la magnitud de las redes de contrabando que operan en el país:

    En Ipiales (Nariño): Se logró la aprehensión de 33 toneladas de camarón de procedencia extranjera.

    En La Guajira (Maicao y Riohacha): Cayeron 200.000 cajetillas de cigarrillos, 1.005 botellas de licor y 240 kilos de pescado.

    En Caldas (Antioquia): Las autoridades detectaron 45.610 unidades de marroquinería, entre bolsos, billeteras y morrales, que no contaban con soportes legales.

    En total, se evitó la venta de 790.529 unidades de diversos artículos, incluyendo medicamentos, calzado y confecciones, que representaban un riesgo para la salud pública y una competencia desleal para el empresario formal.

    Foto: POLFA

    Impacto en la Salud y la Educación

    El Coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez, director de la POLFA, enfatizó que estos operativos no solo protegen la industria nacional, sino que garantizan recursos para el Estado.

    “La aprehensión de cigarrillos genera un impacto directo y positivo, ya que el impuesto al consumo constituye una fuente importante de financiación para programas de salud, deporte y educación”, indicó el alto oficial.

    Foto: POLFA

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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