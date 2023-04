[VIDEO] Se inmovilizan 115 motos en operativos contra la invasión al carril exclusivo de Metroplús en Medellín

in

El 6 de abril en horas de la madrugada, se realizaron operativos contra los piques ilegales e invasión al carril que afecte la vía del Metroplús en la comuna 3, Manrique y comuna 4, Aranjuez. Esto se llevó a cabo en conjunto con la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional.

En los operativos se inmovilizaron 115 motocicletas y 4 vehículos, se impusieron 154 comparendos en los cuales 19 fueron por incumplimiento del Código Nacional de Policía.

Juan Pablo Ramírez, alcalde encargado de Medellín, explica la finalidad de estos operativos:

Las multas más recurrentes son por conducir por este sector, con maniobras altamente peligrosas o imprudentes; manejar un vehículo sin luces o sin los dispositivos luminosos de posición, direccionales o de freno, en las horas exigidas; e ir a una velocidad superior a la máxima permitida o sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores y bermas.

Por cometer alguna de estas infracciones se le puede inmovilizar el vehículo o motocicleta y se le pondrá un comparendo de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes.

Marta Elena Montes, habitante del sector, opina sobre el incremento de estos operativos: “A mí me parece excelente porque necesitamos pasar por las calles tranquilamente, me da mucha tristeza saber que los conductores del Metroplús deban parar muchas veces para darle vía a carros, motos, y eso es un servicio que están prestando para toda la comunidad, mucha gente llega cansada de trabajar, con ganas de llegar a su casa y no pueden llegar por los obstáculos”.

La Alcaldía de Medellín hace un llamado a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito.

