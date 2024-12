Operativos en Bogotá: Más de 2 toneladas de pólvora incautadas y 145 locales cerrados por venta ilegal

Resumen: Bogotá dice NO a la pólvora: ¡Más de 2 toneladas incautadas y 145 locales cerrados! La ciudad refuerza la seguridad en estas fiestas decembrinas.

Bogotá lucha por la seguridad en estas fiestas decembrinas, de Navidad 2024 y de fin de año. Es por esto, que el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, informó que en lo corrido de diciembre de 2024 se han cerrado o suspendido 145 establecimientos por venta ilegal de pólvora en Bogotá. De igual forma, indicó que se han incautado 2.178 kilogramos de Pólvora.

“Ayer llevábamos 2.140 hoy 2.178 kilogramos de Pólvora incautada. El año pasado 2023 444 kilogramos, es decir, estamos incautando cuatro veces más. Estamos arreciando operativos porque es muy importante”, aseguró Quintero.

Por su parte, la directora de Gestión Policiva, Camila Cortés, manifestó que durante el mes de diciembre se han llevado a cabo, 650 operativos de Inspección, Vigilancia y Control.

“Nuestra intención en esta Navidad es garantizar que los comerciantes puedan adelantar sus actividades de manera segura, que los ciudadanos aprendan sobre la manipulación de la pólvora. Recuerden niños, niñas y adolescente no deben manipular pólvora, no debe ser manipulada por ninguna personas en estado de alicoramiento y no debe ser vendida en el espacio público”, dijo Cortés.

El secretario de Gobierno instó a la ciudadanía a denunciar a la Línea de Emergencias 123 cualquier manipulación o venta de pólvora y a evitar su compra o uso, ya que todos los artefactos pirotécnicos son peligrosos en manos no expertas.

En el siguiente post de la Alcaldía de Bogotá más información sobre los operativos de Inspección, Vigilancia y Control que se llevan a cabo en la ciudad y sobre el número de quemados a la fecha.

