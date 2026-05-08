Sellaron negocios y levantaron motos en tremendo operativo en Niquía, Bello

Resumen: Autoridades realizaron un operativo en Niquía, Bello, que dejó establecimientos sellados, comparendos e incautación de elementos en espacio público.

Un nuevo operativo de control adelantado en el barrio Niquía, en el municipio de Bello, dejó como resultado el sellamiento de varios establecimientos comerciales, sanciones de tránsito y acciones de recuperación del espacio público que, según las autoridades, estaba siendo ocupado de manera irregular.

La jornada se desarrolló sobre la diagonal 55 y contó con la participación de diferentes dependencias de la alcaldía, junto a la Policía Nacional, organismos de socorro y autoridades de movilidad.

El operativo tuvo como propósito reforzar la seguridad, mejorar la convivencia ciudadana y garantizar el cumplimiento de las normas en este sector del norte del Valle de Aburrá.

Durante las inspecciones, funcionarios verificaron documentación y condiciones de funcionamiento de distintos negocios del sector. Como resultado, siete establecimientos fueron sellados temporalmente por no contar con los requisitos exigidos para operar de manera legal.

Además, las autoridades adelantaron labores de recuperación de zonas comunes y espacio público.

En medio de estas acciones fueron retirados e incautados objetos como mesas, sillas, carpas y pipetas de gas que, presuntamente, permanecían ocupando áreas de circulación de forma indebida.

Lea también: ‘Eso es premiar a los peores criminales’: Fico Gutiérrez cuestionó la suspensión de capturas contra integrantes del Clan del Golfo

El operativo también incluyó controles de tránsito. La Secretaría de Movilidad informó que se impusieron 34 comparendos por diferentes infracciones y se ordenó la inmovilización de seis vehículos, entre ellos cinco motocicletas y un automóvil.

Desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana indicaron que este tipo de intervenciones continuarán realizándose en distintos puntos del municipio con el objetivo de fortalecer la presencia institucional y prevenir situaciones que afecten la tranquilidad de los habitantes.

La actividad contó además con el apoyo de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Económico, el Cuerpo Oficial de Bomberos y personal operativo encargado de temas relacionados con espacio público.

La Alcaldía de Bello reiteró que seguirá adelantando controles y acciones articuladas para recuperar espacios comunes, promover el cumplimiento de la norma y generar entornos más seguros para la comunidad.

Más noticias de Bello