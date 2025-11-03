¡Operativo de película! Policía frustra millonario robo en la finca de reconocido creador de contenido

Resumen: La Policía Nacional frustró un millonario asalto a la finca de un reconocido creador de contenido en Vijes, Valle del Cauca. Cuatro personas fueron capturadas tras una persecución en la que se recuperaron joyas, relojes y celulares avaluados en 70 millones de pesos. Los detenidos, dos de ellos con antecedentes por secuestro y concierto para delinquir, quedaron bajo medida de aseguramiento intramural.

Una rápida reacción de la Policía Nacional evitó el hurto a una finca de un reconocido creador de contenido en la vereda Cachimbal, zona rural del municipio de Vijes, en el Valle del Cauca. El hecho, que ocurrió en la noche del pasado viernes, terminó con la captura de cuatro presuntos delincuentes y la recuperación de los objetos robados.

De acuerdo con el reporte oficial, una llamada a la línea única de emergencias alertó a las autoridades sobre el asalto en curso. Los uniformados activaron de inmediato un plan ‘Candado’, estrategia que permitió ubicar e interceptar a los sospechosos pocos minutos después de que huyeran del predio en un vehículo de alta gama.

En la operación fueron capturados tres hombres y una mujer, con edades entre los 23 y 25 años, quienes tenían en su poder joyas, relojes y teléfonos celulares avaluados en cerca de 70 millones de pesos. Según la investigación preliminar, los artículos habían sido sustraídos mediante violencia e intimidación con un arma de fuego.

Esto le podría interesar: ¡Golpe al narcotráfico! Desarticulan a ‘Los de la Pradera’, estructura que movía toneladas de marihuana desde el Cauca

Durante el procedimiento, los agentes también incautaron el vehículo en el que se movilizaban los implicados y un arma con munición modificada. Además, se constató que dos de los capturados registran antecedentes por delitos como concierto para delinquir y secuestro.

Los cuatro detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de lesiones personales, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento intramural mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades destacaron que la acción oportuna de la comunidad, al reportar de inmediato el hecho, y la rápida respuesta de la Policía fueron determinantes para frustrar el asalto y recuperar los elementos hurtados.