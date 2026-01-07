Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Operativo de película! Balacera en Bello terminó con captura de extorsionista en Castilla

Minuto30.com .- Lo que comenzó como un operativo encubierto en el norte del Valle de Aburrá terminó en una cinematográfica persecución. En la tarde de este miércoles, agentes del GAULA y el CTI de la Fiscalía desplegaron un operativo en el barrio Playa Rica, en Bello, para capturar en flagrancia a un presunto extorsionista.

Las autoridades utilizaron un “señuelo”, para haer una entrega controlada de dinero, y así atraer al sospechoso. Sin embargo, al verse cercado, la situación escaló rápidamente a un enfrentamiento.

Fuga, disparos y persecución

Al momento de la interceptación, el delincuente no se entregó, y por el contrario aceleró su vehículo e intentó arrollar a los agentes del CTI para abrirse paso.

Ante la amenaza inminente, los uniformados reaccionaron con sus armas de dotación, disparando contra las llantas y la carrocería del automóvil del sospechoso.

Tras escapar del sitio inicial, se activó un plan candado que permitió interceptar y capturar al individuo minutos después en el barrio Castilla, en la Comuna 5 de Medellín.

Por fortuna, el reporte oficial confirma que no hubo personas heridas durante el intercambio de disparos ni en la persecución.

Indignación: liberado hace 15 días por un juez

La noticia ha generado un fuerte rechazo en las autoridades judiciales, pues se confirmó que el hoy capturado es un reincidente reciente:

El pasado 22 de diciembre, el mismo hombre había sido capturado en Bello por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Pese a la gravedad de ese primer cargo, fue dejado en libertad días después, lo que le permitió volver a delinquir este 7 de enero.

El capturado ahora enfrenta cargos por extorsión agravada y violencia contra servidor público. Se espera que con este nuevo historial, un juez de control de garantías le dicte medida de aseguramiento en centro carcelario.