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Resumen: El General Carlos Silva, comandante de la FAC, y el mando del Ejército Nacional han resaltado la coordinación impecable

Operación Salva-Vidas: Primeros soldados heridos en Putumayo ya aterrizaron en Bogotá y Florencia

Minuto30.com .- La maquinaria de rescate de las Fuerzas Militares no descansa. Tras el trágico accidente del avión Hércules C-130 en Puerto Leguízamo, el Ejército Nacional confirmó que los primeros pelotones de soldados heridos ya han sido evacuados de la zona de desastre y se encuentran bajo estricta observación médica en las ciudades de Bogotá y Florencia.

Recepción en CATAM y traslado al Hospital Militar

Cerca de las 7:30 p. m., aterrizó en la base aérea de CATAM, en Bogotá, la primera aeronave medicalizada de la Fuerza Aeroespacial (FAC) con los uniformados que presentan cuadros clínicos de mayor complejidad.

Destino: Los soldados fueron trasladados de inmediato en ambulancias terrestres hacia el Hospital Militar Central (HOMIL) y diversos dispensarios de sanidad militar en la capital.

Atención: Un equipo interdisciplinario de cirujanos, ortopedistas y especialistas en trauma cardiovascular lidera la valoración de los heridos.

Florencia, Caquetá: El primer puerto de salvamento

De manera simultánea, otro grupo de soldados fue trasladado vía aérea hacia Florencia. Dada su cercanía geográfica con el lugar del siniestro en el Putumayo, la capital del Caquetá se ha convertido en el punto neurálgico para estabilizar a los uniformados antes de decidir si requieren remisión a centros de mayor nivel.

Un esfuerzo conjunto de la Fuerza Pública

El General Carlos Silva, comandante de la FAC, y el mando del Ejército Nacional han resaltado la coordinación impecable entre:

FAC: Proveyendo los aviones hospital C-130 y Caza 295.

Ejército: Coordinando la logística de tierra y la seguridad de los heridos.

Sanidad Militar: Disponiendo de toda la infraestructura hospitalaria para la recuperación de los “héroes de la patria”.

A esta hora, las autoridades continúan consolidando el listado oficial de víctimas fatales y heridos totales, el cual será entregado una vez se logre el contacto directo con todas las familias para evitar la desinformación en este momento de luto nacional.