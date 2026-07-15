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    Operación contra el Clan del Golfo en Amalfi: FAC responde por afectación a 10 reses

    El objetivo principal de la misión fue asestar un golpe estratégico y legítimo contra las estructuras criminales

    Publicado por: SoloDuque

    Alcalde de Amalfi pide mover estación de Policía tras ataques del frente 36
    Foto de archivo.
    Operación contra el Clan del Golfo en Amalfi: FAC responde por afectación a 10 reses

    Resumen: El objetivo principal de la misión fue asestar un golpe estratégico y legítimo contra las estructuras criminales

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    Minuto30.com .- La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se pronunció oficialmente en las últimas horas para aclarar los hechos ocurridos durante un reciente despliegue táctico en el departamento de Antioquia, el cual generó afectaciones colaterales a un grupo de animales en una zona rural.

    A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la institución brindó los detalles de la intervención y reafirmó su compromiso con los protocolos de seguridad.

    ¿Dónde y por qué se realizó la operación militar?

    Los hechos se remontan al pasado viernes 10 de julio de 2026. De acuerdo con el reporte oficial, se llevó a cabo una operación militar conjunta e interinstitucional en la zona rural del municipio de Amalfi, Antioquia.

    Esta intervención táctica fue ejecutada de manera articulada entre la Fuerza Aeroespacial, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). El objetivo principal de la misión fue asestar un golpe estratégico y legítimo contra las estructuras criminales del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo que operan en la región.

    ¿Qué pasó con los animales en la vereda Areiza?

    Una vez finalizados los combates y las maniobras militares propias de la operación, las tropas procedieron a realizar las verificaciones de seguridad en el terreno.

    Fue en ese momento cuando se determinó un daño colateral en la vereda Areiza. Las autoridades confirmaron la afectación a diez semovientes de raza criolla que se encontraban en la zona de impacto. La FAC detalló que los animales no contaban con marcas visibles de identificación.

    Frente a este suceso, la institución castrense aseguró que las autoridades competentes ya están al tanto del caso y atenderán la situación de los animales afectados conforme a los procedimientos y disposiciones legales vigentes en el país.

    ¿Qué respondió la institución sobre sus protocolos?

    Para cerrar el comunicado, la Fuerza Aeroespacial Colombiana hizo hincapié en la legitimidad de sus acciones en el territorio nacional.

    «La FAC, en cumplimiento de su misión constitucional, planea y ejecuta operaciones legítimas alineadas al Derecho Internacional Humanitario, para proteger a la población civil y contrarrestar el actuar de los grupos armados organizados», concluyó la institución.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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