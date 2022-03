Los más opcionados a salir elegidos al Senado por partido

in

Hacer pronósticos es una afición entretenida, pero así mismo reviste de seriedad. Sin recurrir a la clarividencia sino a la evidencia nos arriesgarnos a hacer unas cábalas políticas para estas elecciones, especialmente en lo que a composición del Senado se refiere. Basados en la última encuesta, que se supone que tuvo en cuenta la mayoría de coyunturas que han afectado este debate electoral. El electorado es muy lábil y puede cambiar de opinión y decisión por hechos muy simples o evidentes del diario transcurrir.

El más cercano a la elección es el estudio de opinión de Guarumo-Ecoanlítica, que muestra una consistente “ficha técnica”, más confiable que la de Invamer, en la que no hay seguridad en los porcentajes correctos ya que deben tenerse obligatoriamente en cuenta todos los sondeados, hasta quienes no saben o no responden. Eso lo hizo la última que además es una muestra sólida en número y realizada presencialmente entre quienes estaban seguros de votar.

Pero a estas encuestas falta aplicarles algunos factores de corrección como la “tendencia visible” y la “tenencia oculta”. De lo contrario se incrementa el margen de error, que no sería del 2% sino entre 5 y 10%, lo cual es elevado. Aun así en el artículo pasado ´nos arriesgamos a calcular el número exacto de senadores por partido, con la seguridad que al menos ocho pasan el umbral y uno en duda (NL). Basado en ello ahora nos arriesgamos mucho más, a definir con nombre propio quiénes serían los fijos elegidos o al menos con un margen de seguridad del 95%.

Si bien la encuesta presenta al Partido Conservador como el más votado al senado, el dato no sería muy confiable si revisamos los resultados de otros sondeos. Podría ser superado por el Liberal, Cambio Radical y hasta por Centro Democrático. Pero ello indicaría que la mecánica de este debate electoral sigue siendo la misma, no ha cambiado. Siendo así los de siempre seguirán mostrando su poder para hacerse elegir a pesar de las redes sociales y de movimientos que al parecer compran espectadores despistados para que llenen plazas o recintos.

A menudo se ven parroquianos desorientados apenas esperando el refrigerio o hasta unos miserables pesos, aplaudiendo y vivando al anfitrión de turno. Aquel que cree que la gente es boba y muestra en fotos su propia mediocridad. Es evidente que a un congreso no se llega por méritos, sino por el poder nefasto de un dinero de dudosa procedencia. Los buenos en estas corporaciones son escasos, el resultado de nuestra incultura política.

Es por ello que en esta oportunidad, los soñados profundos cambios no se van a dar, si nos atenemos a que los que a continuación mencionamos ya son casi seguros elegidos para las 100 curules en disputa. Veamos quienes tienen las máximas posibilidades de salir electos este 13 de marzo, por partido o coalición de partidos.

PARTIDO CONSERVADOR:

Efraín Cepeda

Laureano Acuña

Óscar Barreto

Alfredo Marín

Esperanza Andrade

Liliana Benavides

Liliana Bitar

Germán Blanco

Sammy Merheg

Miguel Barreto

Soledad Tamayo

Juan C García

Carlos A. Trujillo

Nadia Blel

PARTIDO LIBERAL

Lidio García

Iván D Agudelo

Fabio Amín

Mario Castaño

Sara castellanos

Jaime Durán

Laura Fortich

Juan Pablo Gallo

Mauricio Gómez Amín

Miguel Angel Pinto

Juan D Echavarría

Karina Espinosa

John Jairo Rodán

CENTRO DEMOCRÁTICO

María Fernanda Cabal

Miguel Uribe

Alirio Barrera

Edward Rodríguez

Paola Holguín

Alvaro H Prada

Santiago Valencia

Andrés Guerra

Ciro Ramírez

John Harold Suárez

Gabriel Velasco

Paloma Valencia

Ricardo Ferro

Honorio Enríquez

CAMBIO RADICAL

David Luna Sánchez

Edgar Diaz

Arturo Char

Dayra Galvis

Carlos F Motoa

Ana María Castañeda

Fabián Castillo

Carlos A. Jiménez

Didier Lobo

César Lorduy

José Luis Pérez

Yefer Vega

Antonio Zabaraín

PACTO HISTÓRICO

Gustavo Bolívar

María J Pizarro

Alexander López

Aida Abella

Roy Barreras

Martha Peralta

Iván Cepeda

Piedad Córdoba

Pedro Flórez

Isabel Zuleta

Alex Flórez

Clara López

PARTIDO DE LA U

Miguel Amin

John Besaile

Alfredo Deluque

Julio Alberto Elías

Alfredo Gnecco

Norma Hurtado

Juan Felipe Lemos

Jose David Name

Berner Zambrano

Catherine Ibarguen

Coalición VERDE – CENTRO ESPERANZA

Angélica Lozano

Iván Marulanda

Antonio Sanguino

Humberto De la calle

Viviana Barberena

Juan Carlos Flórez

Jorge Londoño

Iván Name Vásquez

Sandra Ortiz

Inti Asprilla

Coalición MIRA – COLOMBIA JUSTA LIBRES

Ana Paola Agudelo

Eduardo Pacheco.

Manuel Virgüez Piraquive.

Lorena Ríos.

Carlos Eduardo Guevara.

Ricardo Molina.

Natalia Tovar.

En duda NUEVO LIBERALISMO (si alcanza el umbral)

Mábel Lara

Carlos Negret

Sandra Borda

Significa que son estos los más opcionados. Se pueden presentar algunos cambios que no serán demasiado significativos. Por ejemplo, lo más probable es que el Pacto Histórico aumente dos o tres curules más, que ya se sabe quiénes serían. O si el Nuevo Liberalismo pasa el umbral, afecta a varios de los partidos tradicionales, restándoles.

Como puede verse, la mecánica electoral no cambia mucho, la renovación del Congreso no será muy significativa. En todo caso, ideológicamente aún será un Senado de centro derecha en su mayoría, con una moderada atenuación. De ello depende la presidencia, porque finalmente serán de alguna manera los nuevos parlamentarios quienes mueven al electorado. Lo más probable es que la consulta ganadora (con el mayor número de votos en total) ponga al nuevo presidente.