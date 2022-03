La mitad de la población ya es «muy vulnerable» a los impactos del cambio climático, según la ONU

Un preocupante informe reveló la Organización de las Naciones Unidas -ONU- este lunes, en el cual, aseguró que la mitad de la población ya es «muy vulnerable» a los impactos provocados por el cambio climático, lo que se suma a la inacción de los gobernantes, hecho que amenaza con destruir la posibilidad de un «futuro viable! en el planeta.

Y es que según detalla el informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC), se presentarán sequías, inundaciones, incendios, inseguridad alimentaria, enfermedades, escasez de agua, entre otras problemáticas. Sin embargo, esto solo sería el inicio, pues si no se reduce de manera drástica la emisión de gases de efecto invernadero, el mundo se enfrentará a una seri de sucesos inevitables en las próximas décadas.

«He visto muchos informes científicos durante mi carrera, pero ninguno como este», expresó el secretario general de la ONU Antonio Guterres, que lo describió como «un atlas del sufrimiento humano y una acusación que apunta al fallido liderazgo en materia climática».

Dichos impactos no afectarían solamente a los pueblos más vulnerables y pobres, pues los países ricos también enfrentarán las graves consecuencias.

Frente a este panorama, el copresidente del grupo del IPCC, Hans-Otto Pörtner, manifestó que el informe no debería quedar de lado, teniendo en cuenta la situación de tensión que se vive actualmente entre Rusia y Ucrania, pues el calentamiento del planeta «nos persigue, ignorarlo no es una alternativa», dijo a la AFP.

“The facts are undeniable. This abdication of leadership is criminal. The world’s biggest polluters are guilty of arson on our only home.» – @antonioguterres on the new #IPCC report being released today.

“Delay means death”.#PeopleNotProfit https://t.co/FfpmssZYxe

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 28, 2022