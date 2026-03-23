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    OnlyFans quedó huerfano: murió el magnate Leonid «Leo» Radvinsky a los 43 años

    “Leo falleció tranquilamente tras una larga lucha contra el cáncer” revela el comunicado de su familia

    Publicado por: SoloDuque

    OnlyFans quedó huerfano: murió el magnate Leonid «Leo» Radvinsky a los 43 años

    Resumen: Radvinsky, de origen ucraniano-estadounidense, adquirió la participación mayoritaria de OnlyFans en 2018 a través de su firma Fenix International Ltd.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El ecosistema de las plataformas de contenido digital ha recibido un golpe inesperado este lunes. Leonid “Leo” Radvinsky, el reservado magnate que transformó a OnlyFans en un gigante del entretenimiento para adultos y la economía de creadores, falleció a los 43 años tras una prolongada batalla contra el cáncer.
    Un adiós en medio del éxito y la controversia

    La noticia, adelantada por Bloomberg, fue confirmada por un portavoz de la compañía a través de un comunicado oficial:

    “Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció tranquilamente tras una larga lucha contra el cáncer. Su familia ha solicitado que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles”.

    Radvinsky, de origen ucraniano-estadounidense, adquirió la participación mayoritaria de OnlyFans en 2018 a través de su firma Fenix International Ltd., comprando las acciones a sus fundadores originales, Guy y Tim Stokely. Bajo su mando, la plataforma pasó de ser un sitio nicho a una maquinaria de generar ingresos que reportó beneficios récord en los últimos años.

    ¿Qué pasará con OnlyFans? Una valoración de 8.000 millones en juego

    El fallecimiento de Radvinsky llega en un momento crítico para la empresa con sede en Londres. Durante el último año, Fenix International Ltd. estuvo en conversaciones activas para vender la plataforma por una cifra cercana a los 8.000 millones de dólares.

    Aunque hubo varios compradores interesados en meses recientes, la venta no llegó a concretarse. Ahora, la gran incógnita para los analistas financieros es quién asumirá el control de las acciones de Radvinsky y si sus herederos acelerarán el proceso de venta o buscarán una salida a bolsa (IPO), una posibilidad que siempre estuvo sobre la mesa pero nunca se materializó debido a la naturaleza del contenido de la plataforma.

    Impacto en los creadores de contenido

    Para los millones de creadores que utilizan la plataforma, la muerte de su propietario mayoritario genera dudas sobre posibles cambios en las políticas de uso o en las pasarelas de pago, que históricamente han sido el punto más débil de OnlyFans debido a la presión de las entidades bancarias.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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