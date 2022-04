Alias One, Two, Three le dice adiós a bienes a los que les impusieron extinción de dominio

in

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, de la Fiscalía, impuso medidas cautelares a 25 activos que habría sido adquiridos por alias Onw, Two, Three con dineros del narcotráfico.

Nelson Eugenio Aristizábal, alias One, Two Three, pertenecería a La Oficina de Envigado y las propiedades pertenecerían a él y a su hijo Nelson David Aristizábal, quien estaría administrando el patrimonio de su papá.

Los activos a los que se les aplicó extinción de dominio son 19 inmuebles, tres sociedades y tres establecimientos comerciales ubicados en Medellín, Itagüí, Sabaneta, Bello y Girardota (Antioquia); y Tolú (Sucre).

Estos bienes estarían avaluados en $ 11.000 millones y quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

