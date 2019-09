Once Caldas tiene los lanzamientos desde el punto penal entre sus alternativas

Minuto30.com- Once Caldas enfrentará este miércoles (8:15 p.m.) al Deportivo Independiente Medellín con la firme intención de avanzar a la semifinal de la Copa Águila.

Sin embargo, en el ‘Blanco’ son conscientes de que no será fácil lograr el objetivo, máxime que el ‘Equipo del Pueblo’ se impuso 2-3 en el juego de ida, en la ciudad de Manizales, y por ende con un empate en el Estadio Atanasio Girardot, lograría clasificar a la siguiente fase.

Ante este panorama, el entrenador Hubert Bodhert y sus dirigidos ven en los lanzamientos desde el punto penal una posibilidad para no quedar eliminados prematuramente.

No en vano, este martes en la Unidad Deportiva de Belén, Once Caldas cerró la práctica matutina con cobros desde los once metros.

Para alargar la definición hasta esta instancia, el conjunto de la ciudad de Manizales tendrá que ganar por un gol de diferencia en el ‘Coloso de la 74’.

Video reportaje con entrenador y jugadores del Once Caldas