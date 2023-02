Once Caldas rechazó amenazas a su director técnico

in

Once Caldas no pasa por el mejor de los momentos. En lo que va de la Liga BetPlay, suma dos empates y una derrota, por lo que necesitan empezar a sumar no solo por los cuadrangulares semifinales, sino para alejarse de la zona de descenso.

Y es que el empate 0-0 frente a Deportivo Cali, a pesar de dejar cosas interesantes, preocupa desde el resultado. Este año puede ser peor para el conjunto de Manizales, que, de no llegar a sumar una buena cantidad de puntos, finalizaría en un puesto incómodo para el 2024 o perdiendo la categoría.

No obstante, en las últimas horas se conocieron presuntas amenazas contra Diego Corredor, director técnico del ‘Blanco blanco’. Once Caldas por medio de un comunicado, rechazó el accionar de algunos individuos “Once Caldas informa que rechaza las amenazas y actos en contra del profesor Diego Corredor y su familia. Los directivos, jugadores y trabajadores del equipo blanco apoyamos y acompañamos a nuestro técnico y su familia en este difícil momento”.

“Respetamos el inconformismo por los resultados deportivos, pero rechazamos rotundamente las amenazas contra los integrantes de la institución y sus familias”, añadieron.

