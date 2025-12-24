Líder y referente: Once Caldas oficializa el fichaje de Jaime Alvarado para el mediocampo

Minuto30
    El Once Caldas oficializa el fichaje de Jaime Alvarado, quien llega para aportar liderazgo y equilibrio al mediocampo del equipo albo. Foto: Tomada de video
    Resumen: El Once Caldas ha oficializado la incorporación de Jaime Alvarado como su nuevo referente en el mediocampo, llegando cedido por un año con opción de compra para aportar equilibrio, visión y liderazgo al esquema del equipo. El volante, destacado por su capacidad para controlar el ritmo del juego y su experiencia internacional, asume este reto con el objetivo de convertirse en el eje estratégico del "Blanco Blanco". Por su parte, Alvarado expresó su orgullo por unirse a una institución de gran tradición y títulos, comprometiéndose a ser el motor que ayude al club de Manizales a recuperar el protagonismo en el torneo local.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Once Caldas ha hecho oficial la llegada de Jaime Alvarado, presentándolo como una pieza fundamental para fortalecer la estructura del equipo en la próxima temporada.

    A través de sus canales oficiales, el club destacó en el volante cualidades de líder, referente y equilibrio, subrayando su capacidad para dominar la zona medular gracias a una visión clara de juego, excelente ubicación y un control preciso del ritmo del partido.

    Con el mensaje “Bienvenido al Blanco Blanco”, la institución le dio la recepción formal a quien está llamado a ser el eje del mediocampo.

    El jugador se incorpora al conjunto de Manizales bajo la modalidad de préstamo por un año con opción de compra, un movimiento que cierra un ciclo importante en su carrera tras su paso por la capital antioqueña.

    Alvarado llega con la misión de aportar su experiencia internacional y ordenar el flujo de juego, brindando la pausa y el despliegue necesarios para que el equipo recupere protagonismo en el torneo local.

    Esta contratación representa una apuesta estratégica de la directiva por un futbolista con jerarquía probada.

    Por su parte, el mediocampista no ocultó su entusiasmo por este nuevo reto profesional y el peso histórico de su nuevo destino.

    En declaraciones previas a medios locales, Alvarado reconoció la importancia del Once Caldas como un club grande y con una hinchada exigente, afirmando que es un orgullo llegar a una plaza con títulos y tanta tradición futbolística.

    Con esta mentalidad, el jugador se alista para defender los colores del equipo en Manizales y consolidarse como el motor del cuadro albo.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

