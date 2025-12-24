Líder y referente: Once Caldas oficializa el fichaje de Jaime Alvarado para el mediocampo

El Once Caldas ha hecho oficial la llegada de Jaime Alvarado, presentándolo como una pieza fundamental para fortalecer la estructura del equipo en la próxima temporada.

A través de sus canales oficiales, el club destacó en el volante cualidades de líder, referente y equilibrio, subrayando su capacidad para dominar la zona medular gracias a una visión clara de juego, excelente ubicación y un control preciso del ritmo del partido.

Con el mensaje “Bienvenido al Blanco Blanco”, la institución le dio la recepción formal a quien está llamado a ser el eje del mediocampo.

El jugador se incorpora al conjunto de Manizales bajo la modalidad de préstamo por un año con opción de compra, un movimiento que cierra un ciclo importante en su carrera tras su paso por la capital antioqueña.

Alvarado llega con la misión de aportar su experiencia internacional y ordenar el flujo de juego, brindando la pausa y el despliegue necesarios para que el equipo recupere protagonismo en el torneo local.

Esta contratación representa una apuesta estratégica de la directiva por un futbolista con jerarquía probada.

Por su parte, el mediocampista no ocultó su entusiasmo por este nuevo reto profesional y el peso histórico de su nuevo destino.

En declaraciones previas a medios locales, Alvarado reconoció la importancia del Once Caldas como un club grande y con una hinchada exigente, afirmando que es un orgullo llegar a una plaza con títulos y tanta tradición futbolística.

Con esta mentalidad, el jugador se alista para defender los colores del equipo en Manizales y consolidarse como el motor del cuadro albo.

