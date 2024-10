Once Caldas inicia con pie derecho en el arranque de la Liga BetPlay

Resumen: Once Caldas, dirigido por Hernán Darío 'El Arriero' Herrera, se impuso por la mínima diferencia (1-0) ante Boyacá Chicó en su visita a Tunja. Este resultado le permite al 'blanco blanco' tomar la punta provisional del Torneo Clausura 2024 de la Liga BetPlay. Un solitario gol de Mateo García en el minuto 65 fue suficiente para que Once Caldas sumara sus primeros tres puntos en el campeonato. Con este triunfo, el equipo de Manizales se ilusiona con un buen semestre y con clasificar a los playoffs. A pesar de jugar en condición de visitante, Once Caldas dominó el partido y generó las mejores ocasiones de gol. El equipo demostró solidez defensiva y supo aprovechar las oportunidades que tuvo para marcar. La victoria en Tunja es un envión anímico importante para Once Caldas, que ahora buscará mantener su buen nivel en las próximas jornadas. El equipo se enfrentará a Unión Magdalena en la segunda fecha del torneo. Por su parte, Boyacá Chicó se queda sin puntos en la última posición de la tabla. El equipo de Dayro Moreno tendrá que mejorar mucho si quiere evitar el descenso a la segunda división.