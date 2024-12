Once Caldas apoya el pedido de veedurías arbitrales para el último partido de cuadrangulares

Minuto30.com .- El Once Caldas, comprometido con los principios de justicia y transparencia que rigen el fútbol, ha solicitado formalmente a la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol la designación de veedurías arbitrales para los partidos de la fecha seis del Grupo B, que enfrentará a Deportes Tolima con Once Caldas, y a América de Cali con Junior de Barranquilla.

Esta solicitud tiene como fin garantizar la equidad en los encuentros y asegurar que el desarrollo de la competencia sea limpio y justo para todos los equipos involucrados en esta etapa decisiva de la Liga BetPlay 2024-II.

Comunicado de Once Caldas

Juego limpio, nuestro compromiso en el Grupo B ⚽

El Once Caldas, fiel a los valores del fútbol y en busca de una competencia justa y transparente, solicita de manera respetuosa a la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, la designación de veedurías arbitrales para los partidos que se jugarán en la fecha seis, grupo B, entre Deportes Tolima vs Once Caldas y América de Cali Vs Junior de Barranquilla.

Nuestro objetivo es contar con todas las garantías arbitrales en estas instancias decisivas de la Liga BetPlay 2024-II.

Que el juego limpio prevalezca y que los hinchas disfruten de un espectáculo deportivo bajo los principios de justicia y equidad.

Confiamos en el fútbol limpio. Confiamos en el deporte que une corazones.