Ómicron predomina en el 95 % de los casos de vigilancia genómica, el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, Julián Fernández Niño, presentó la situación epidemiológica nacional frente al virus.

El director agregó que «la proporción de personas que mueren por ómicron es mucho menor que por las otras variantes».

Sin embargo, aclaró que esto no quiere decir que no haya personas que mueran por ómicron, sino que la probabilidad es menor, especialmente en personas no vacunadas, vacunadas con esquema incompleto, o vacunadas con esquema completo sin refuerzo y comorbilidades.

Ómicron predomina en el 95 % de los casos

«En Colombia más del 95 % de los aislamientos de vigilancia genómica corresponden a la variante ómicron. A donde llega ómicron, se vuelve dominante, y en donde se vuelve dominante, genera picos abruptos», aseguró.

En el país la pandemia ha sido asincrónica y eso hace que el nuevo pico se dé por regiones, como está sucediendo en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, que presentan un aumento abrupto en casos, pero el incremento de muertes no es proporcional a los casos, es menor.

Además, mencionó que, con los cambios de los criterios de aplicación de pruebas, la positividad se medirá con otros indicadores como: afectación en población de riesgo, ocupación UCI, hospitalización general y muertes.

Pero resaltó que priorizar las pruebas no es prohibirlas, por lo que los médicos, bajo criterio clínico, pueden ordenarlas a quien consideren.

Fernández concluyó al recalcar la importancia del aislamiento temprano ante la presencia de síntomas respiratorios, así no se realice prueba o no se tenga el resultado.

Así se ven los protagonistas originales de "Scream" en la nueva película de la franquicia https://t.co/Bi5YLLfIrn — Minuto30.com (@minuto30com) January 14, 2022