Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, presentó el panorama de la situación epidemiológica del país frente al covid-19 -Ómicron.

«Seguimos enfrentando la ola de ómicron de manera asincrónica en el país. Pese a la priorización de pruebas, es muy claro que hemos mantenido una muy buena capacidad, por encima de las 90 mil pruebas diarias. Y aunque es necesario, como ha indicado la OMS, mantener esa racionalidad de pruebas, con todo y ese cambio en la priorización, el pico es evidente», apuntó el funcionario.

Resaltó que, afortunadamente, hay una alta disponibilidad de camas UCI y de hospitalización general.

Sin embargo, advirtió que se ha observado una aceleración del número de muertes en los últimos días, sobre todo en la última semana correspondiente al aumento de casos que se observó entre 15 a 25 días antes en el Valle del Cauca, Cali, Antioquia, Medellín y Bogotá, aunque en menor medida para el distrito capital.

«Ese incremento no es proporcional al observado antes; ómicron tiene una severidad entre el 40 a 70 % menor. Si hubiese sido con delta, ese pico de muertes sería mayor, eso no quiere decir que las personas no vacunadas o sin refuerzo no puedan morir», explicó.

