¡OMG! Billie Eilish cantará en ¡BOGOTÁ!

La cantante del momento Billie Eilish traerá su gira “¿WHERE DO WE GO? 2020” a Latinoamérica y Bogotá será la última ciudad de esta región que visitará, en junio del próximo año.

Las redes sociales están revolucionadas con las nuevas fechas que acaba de anunciar la estadounidense, entre las que están siete dedicadas a Latinoamérica. La intérprete de “Bad Guy” iniciará en Guadalajara el 25 de junio de 2020 y posteriormente visitará Ciudad de México, Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Santiago de Chile y finalmente llegará Bogotá el 6 de julio.

Antes de venir a América Latina, Billie cantará por todo Estados Unidos y después de visitar la capital colombiana volará a dar sus conciertos en Europa y el Reino Unido. A su llegada a Colombia, Eilish cantará en el Movistar Arena y la boletería estará disponible para el público en general el próximo 4 de octubre.