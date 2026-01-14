Resumen: El abandono, que para muchos es una forma de maltrato invisible, tiene hoy a este pequeño ser buscando refugio en los portales de lo que alguna vez fue su hogar, sin entender por qué la puerta ya no se abre para él.

El drama de un «olvido» imperdonable: Familia se mudó y abandonó a su perrita ¿la adoptas?

Minuto30.com .- En un acto que ha despertado la indignación de los defensores de los animales y de la comunidad en general, se conoció el desgarrador caso de una perrita que hoy deambula por las calles, enfrentando el hambre y el frío intenso de las noches, luego de que sus dueños se mudaran de casa y, presuntamente, “olvidaran” empacarla con el resto de sus pertenencias.

El abandono, que para muchos es una forma de maltrato invisible, tiene hoy a este pequeño ser buscando refugio en los portales de lo que alguna vez fue su hogar, sin entender por qué la puerta ya no se abre para ella.

Un abandono que clama justicia y humanidad

Según el reporte ciudadano llegado a nuestra redacción, la familia abandonó la vivienda hace pocos días. Mientras empacaban muebles, cajas y recuerdos, parece que no hubo espacio para la lealtad de su mascota, qu8ien, acostumbrado al calor de un techo, se encuentra ahora desorientada, buscando comida entre los desechos y tratando de protegerse de las bajas temperaturas que azotan la zona.

Este caso pone de relieve una problemática creciente en las zonas urbanas: el abandono de animales domésticos durante los procesos de mudanza. Lo que para algunos es un “trámite” o un olvido, para el animal representa una sentencia de sufrimiento físico y emocional.

La perrita requiere cuidados urgentes

El animal no solo necesita alimento. El impacto emocional de verse solo tras años de convivencia lo tiene en un estado de vulnerabilidad extrema. Los vecinos que han presenciado su deambular reportan que:

Busca refugio: Intenta dormir cerca de donde vivía antes, esperando el regreso de quienes lo traicionaron.

Requiere abrigo: Las noches frías están afectando su salud respiratoria.

Necesita una familia real: Alguien que entienda que una mascota es un miembro de la familia, no un objeto desechable.

¡Tú puedes cambiar su destino! Así puedes ayudar

Esperamos encontrar un verdadero hogar para este valiente peludo. No buscamos solo un dueño, sino una familia que le devuelva la fe en los humanos y le brinde el amor que le fue arrebatado.

Si tienes un espacio en tu casa y, sobre todo, en tu corazón para brindarle una segunda oportunidad, por favor comunícate de inmediato.

¿Quieres adoptarla?

Comunícate directamente a través de WhatsApp al número: 304 5988105.

El abandono de mascotas: ¿Qué dice la ley?

Es importante recordar a la ciudadanía que en Colombia, la Ley 1774 de 2016 establece que los animales son seres sintientes y no cosas. El abandono es una forma de maltrato que puede ser sancionada. Dejar a un animal atrás durante una mudanza no es un error, es una decisión que atenta contra el bienestar animal.

Desde Minuto30, hacemos un llamado a la tenencia responsable.

Recuerda que las denuncias de maltrato o abandono animal se hacen ante las autoridades competentes (GELMA de la Fiscalía o Inspecciones de Policía) y estos comportamientos son penalizados.

Ayúdanos a difundir esta noticia. Cada “compartir” es una posibilidad más de que este perrito no pase una noche más a la intemperie. ¡No seamos indiferentes!

