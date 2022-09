¿Para olvidar a Epa Colombia? Diana Celis se fue a vivir a Chile

in

Por medio de sus estados de Instagram, Diana Celis contó que se fue a vivir a Chile. Al parecer, habría sido lo mejor para olvidar los momentos vividos con la influencer conocida como Epa Colombia.

“Hay muchas personas que me preguntan que por qué tan perdida. Estoy perdida porque ando entrenando juiciosa, estoy entrenando con un equipo acá donde estoy viviendo ahora, que es en Chile, me he sentido bien y al mismo tiempo como extraña ¿saben?”, dijo la futbolista colombiana.

Además, afirmó que el cambio de país no ha sido nada fácil para ella, “Esto no lo había vivido nunca, como de irme a jugar a otro país, como estar así. Uno extraña muchas cosas, uno extraña a su familia, yo extraño a mis perros”.

Recordemos que Celis y Epa terminaron su relación amorosa a finales del 2022.

