¡El «olorcito» lo delató! Encuentran un cuerpo embolsado en la vía a San Félix

Resumen: Una llamada a la línea de emergencias 123 alertó a las autoridades sobre un fuerte olor en la zona. El cadáver, que se encontraba en alto estado de descomposición, fue hallado al interior de bolsas negras en una cuneta del sector San Félix.

Minuto30.com .- La noche de este domingo 16 de agosto estuvo marcada por un escabroso hallazgo en el norte del Valle de Aburrá. Las autoridades del municipio de Bello confirmaron el descubrimiento de un cuerpo sin vida abandonado a un costado de la vía que comunica con el municipio de San Pedro de los Milagros.

El hecho se registró alrededor de las 9:55 p. m., luego de que residentes y transeúntes de la zona se comunicaran con la línea de emergencias 123 para reportar que, desde una de las cunetas de la vía, emanaba un olor sumamente fétido, aunque en el momento no se tenía certeza de si provenía de un animal o de restos humanos.

La inspección de las autoridades

Atendiendo el llamado ciudadano, una patrulla de la Policía se desplazó hasta el lugar indicado para realizar la verificación. El punto exacto del hallazgo fue localizado en el sector de San Félix, específicamente pasando el peaje (donde actualmente se adelanta una construcción), a la altura de la segunda curva de la carretera.

Al inspeccionar el desagüe y la cuneta, los uniformados confirmaron la peor de las sospechas: se trataba del cadáver de una persona. El cuerpo había sido envuelto en bolsas plásticas de color negro y, debido al tiempo transcurrido desde su deceso o abandono, ya presentaba un alto estado de descomposición.

Datos preliminares de la víctima

Debido a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo y a la falta de documentos en el lugar, la identidad de la víctima aún está por establecer (CNI – Cuerpo No Identificado).

Sin embargo, se conoció que el hombre vestía un pantalón tipo jean de color azul y una camiseta negra.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal en Medellín, donde los especialistas forenses se encargarán de establecer las causas exactas de la muerte, el tiempo estimado del deceso y la plena identidad de la víctima.

Por su parte, los investigadores iniciaron las pesquisas correspondientes para determinar si el hombre fue asesinado en el lugar o si la vía de San Félix solo fue utilizada como zona de liberación del cuerpo.