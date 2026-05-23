Fiscalía acusa nuevamente a Olmedo López por préstamo millonario irregular

Resumen: La Fiscalía avanza en un nuevo proceso contra Olmedo López por un presunto préstamo irregular de $300 millones relacionado con hechos ocurridos en La Estrella, Antioquia.

La Fiscalía General de la Nación avanza en un nuevo proceso judicial contra Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por hechos relacionados con un presunto caso de administración desleal ocurrido en 2018 en el municipio de La Estrella.

En el proceso también figura Fernando Albert, exgerente y socio de la empresa Practimax S.A., quien habría autorizado un supuesto préstamo por $300 millones de pesos a favor de Olmedo López, quien para esa época también era socio y representante legal suplente de la compañía.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la operación financiera presuntamente no guardaba relación con el objeto social de la empresa y habría generado afectaciones económicas tanto a la comercializadora como a otros socios vinculados a la organización.

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Además, las autoridades judiciales indagan si el dinero entregado habría tenido como posible destino final un préstamo para la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2018. Sin embargo, esta hipótesis continúa en etapa de verificación dentro de las líneas investigativas que adelanta el ente acusador.

Según informó la Fiscalía, existen elementos materiales probatorios que permitirían atribuir a los dos procesados la conducta de administración desleal dentro del procedimiento abreviado que se adelanta actualmente.

Recientemente, la entidad trasladó el escrito de acusación contra Olmedo López durante una diligencia judicial en la que el exfuncionario compareció acompañado de su defensa. Inicialmente, se había solicitado declararlo en contumacia por no asistir al proceso.

La defensa del exdirector de la UNGRD presentó un recurso de apelación frente a varias decisiones adoptadas durante la actuación judicial. La audiencia para resolver ese recurso quedó programada para el próximo 22 de julio de 2026.

Este caso avanza paralelamente a las demás investigaciones por el escándalo de corrupción en la UNGRD, donde Olmedo López también enfrenta procesos relacionados con presunto direccionamiento irregular de contratos y desvío de recursos públicos. Esta misma semana, el exfuncionario aceptó cargos por concierto para delinquir y peculado por apropiación dentro de otro expediente judicial.

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