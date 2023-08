Oliver Stone hizo una confesión: «Yo iba hacer Oppenheimer pero lo rechacé..»

Oliver Stone es uno de los directores de Hollywood más respetados y quien ha llevado a la pantalla gigante bio películas e historias inspiradas en hechos reales. Como lo hiciera Tarantino, se tomó la tarea e invitación que hiciera Tom Cruise para ir a cine y apoyar las películas del verano.

La duración de Opperheimer de tres horas no fue impedimento para verla y expresar que: “se sentó durante las 3 horas, cautivado por la narrativa de Christopher Nolan con un guion estratificado y fascinante”.

Lo que ha sorprendido es Stone fue más allá y conociendo el libro que inspiró la película complementó confesando que tuvo en sus manos la historia y la dejó escapar: “familiarizado con el libro de Kai Bird & Martin J. Sherwin, una vez rechacé el proyecto porque no pude encontrar mi camino hacía su esencia. Nolan lo ha encontrado”.

Para fortuna de los cinéfilos el director que la hizo demostró que no es suerte es encontrar un equipo, actores y productores que aportaron a una genialidad cinematográfica que hoy tiene a todos hablando como Oliver Stone.

Saturday, I sat through 3 hours of #Oppenheimer, gripped by Chris Nolan’s narrative. His screenplay is layered & fascinating. Familiar with the book by Kai Bird & Martin J. Sherwin, I once turned the project down because I couldn’t find my way to its essence. Nolan has found it. pic.twitter.com/4WSljbYxPb

— Oliver Stone (@TheOliverStone) August 1, 2023