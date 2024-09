Madrid, 28 nov (EFE).- La internacional española Olga Carmona, proclamó este martes, 100 días después de que levantara el título de campeona del mundo con la absoluta de fútbol, que "ahora mismo nadie es mejor" que la selección española, y recalcó que junto a sus compañeras serán "recordadas para siempre".

"En este tiempo hemos visto como la gente se ha acercado mucho más a la selección y hemos atraído a mucho público. Ha ayudado a que hayamos asimilado el hito que hemos conseguido", reveló la defensa del Real Madrid con una sonrisa esbozada en una entrevista a FIFA, durante la concentración de España en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La futbolista, autora del gol de la victoria en la final, ante Inglaterra, afirmó que "la gente se ha enganchado" a 'La Roja' y a sus jugadoras, lo que viene a explicar el éxito en la venta de entradas partido tras partido.

"Cuándo vamos con la selección estamos llenando estadios, algo que antes no pasaba. Obviamente, hemos notado que la gente se ha enganchado con esta selección y con estas jugadoras. Es algo muy positivo para nuestro fútbol femenino", recalcó la sevillana de 23 años.

Carmona, autora del gol que daba el triunfo a España aquel 20 de agosto en el Estadio Australia de Sídney ante más de 75 mil aficionados, indicó no querer ser unicamente reconocida por dicho hecho, ya que tiene mucho que dar todavía a su combinado.

"En lo personal me supone mucha exigencia, aunque por supuesto que lo que me está pasando es un orgullo. No quiero que se me recuerde solo por ese gol en la final, que también, si no que quiero seguir construyendo y seguir formando parte de esta selección y conseguir muchos más éxitos", dijo.

Feliz por poder ser un referente femenino para las próximas generaciones, Carmona reveló: "Por desgracia no tuve referentes femeninos, sólo masculinos, y por eso siempre digo que las niñas que vienen van a contar con la suerte de tenerlos".

"Es todo un orgullo que las próximas generaciones ya se tengan que fijar en nosotras. Vamos a ser eternas. Ya hemos empezado a escribir la historia del fútbol femenino en España y ha sido ganando un Mundial", expresó la madridista que figura ya entre las leyendas del fútbol femenino.

Olga Carmona, no pudo dejar de poner de relieve la importancia que tuvo y sigue teniendo el principal pilar de su vida, su madre.

"Ha sido siempre mi principal influencia. Con ella he tenido siempre una relación muy especial, la tengo siempre presente y le dedico todos los goles que marco. Le estoy eternamente agradecida, como a mi familia, pero mi madre es el motor de mi vida y se lo debo todo", acentuó. EFE

rlc/arh

Por: EFE