[VIDEO] Al ritmo del Okelele, Karol G regaló un adelanto de su primer canción de ‘Mañana será bonito»

Karol G tuvo una presentación excepcional este 19 de febrero en Viña del Mar, cantó, bailó, interactuó con su público y hasta regaló como sorpresa, un adelanto de su nuevo disco “Mañana será bonito”.

Canciones como, ‘A ella’, ‘Gatúbela’, ‘Mamiii’, y otras fueron cantadas a todo pulmón por ella y los asistentes al festival, pero la que más emocionó a sus seguidores fue un nuevo estreno, que tendrán completo este próximo 24 de febrero.

Y, al ritmo del ukelele, y muy al estilo de hawai, Karol G, presentó el que será su primer Track del esperado álbum ‘Mañana será bonito’.

«Dame tiempo que no estoy en mi mejor momento, pero yo mejoro de a poquito… hoy estoy down, pero yo se que mañana será más bonito, diferente, otra vibra, otro ambiente…. y mientras me curo del corazón hoy salgo para aprovechar que hay sol, está bien no sentirse bien, es normal no es delito… estoy viva y más na’ necesito» dice la nueva melodía de Karol G.

Es importante recordar que el show de Karol G fue tan impecable, que los organizadores del festival internacional de la canción Viña del Mar decidieron darle el reconocimiento de la Gaviota de Plata y Oro.

