¡Ojo, nos apagamos!

En los últimos 30 años, el sector eléctrico ha invertido en Colombia más de 140 billones de pesos, no solo en proyectos de generación, sino también en inversión social y ambiental. Este sector ha sido clave para hacer al país más competitivo y para dignificar la calidad de vida de millones de ciudadanos. Lamentablemente, no ha escapado al ataque y la persecución del actual Gobierno, que ha llegado al extremo de compararlos con Pablo Escobar y aplicarles, como al sector salud, el famoso “shu shu shu”, negándose a pagar la deuda por la prestación del servicio de energía subsidiada a los estratos 1, 2 y 3.

La situación no es alentadora. De la energía proyectada con la entrada de nuevos proyectos, en 2023 sólo entró el 17%, y en 2024 apenas el 25%. Además, el 55% de los proyectos de transmisión presentan retrasos. Mientras tanto, el consumo de energía eléctrica en el país crece más rápido que la oferta. Entre 2026 y 2028, el déficit de energía eléctrica podría ubicarse entre el 4% y el 5%. Es evidente que el próximo presidente deberá tomar medidas urgentes y audaces para evitar un racionamiento o un apagón, que podría costar hasta 200 mil millones de pesos por hora, según el Banco de la República.

Estas son cinco propuestas concretas para fortalecer el sector:

Flexibilizar los trámites de licenciamiento ambiental, acorde con la naturaleza de los proyectos. Reglamentar la consulta previa, estableciendo tiempos definidos y reglas claras, eliminando el incentivo económico directo, que es perverso. En su lugar, debe implementarse la herramienta OXI, que ha demostrado ser exitosa para llevar desarrollo y obras reales a las comunidades. Declarar como proyectos de interés nacional las líneas troncales de transmisión. Impulsar APPs y esquemas de financiamiento mixto que aceleren la construcción de nueva infraestructura. Firmar contratos de estabilidad jurídica a largo plazo, que brinden confianza y seguridad a los inversionistas.

Colombia necesita fortalecer su matriz energética para garantizar la seguridad del sistema y avanzar de manera responsable en la Transición Energética. Claro que debemos apostar por las energías renovables, pero sin abandonar aquellas que nos brindan respaldo y seguridad, como las termoeléctricas, hidroeléctricas y las PCHs (Pequeñas Centrales Hidroeléctricas), que vienen ganando terreno en el mercado.

Actualmente, existen en el país cerca de 130 proyectos activos de PCHs, que representan el 8% del total de la energía hidráulica y el 1,76% de la capacidad instalada. Estos proyectos tienen menores costos de producción y ofrecen precios competitivos en contratos a largo plazo.

Necesitamos energía suficiente para soportar la demanda que traerán los nuevos proyectos nacionales, como el Metro de Bogotá, el Regiotram, la electrificación del transporte, y la implementación de tecnologías como la inteligencia artificial, que simplemente no es posible sin energía confiable.

Lo hemos advertido hasta el cansancio: el único interés de Gustavo Petro al debilitar este sector es llevarnos al racionamiento o a un apagón. Él se va en 11 meses, pero dejará una profunda crisis en el Sector Minero Energético. Por eso, debemos apostarle a todas las fuentes de generación: carbón al 100%, minería responsable, energía nuclear, hidrocarburos (incluido el fracking), biocombustibles, biomasa, hidrógeno, y seguir construyendo hidroeléctricas como Hidroituango y más PCHs.

¡Ojo, nos apagamos! Solo una matriz energética diversa, robusta y con energía firme nos puede garantizar seguridad energética para el futuro de Colombia.

