¡OJO no caiga! Falsa página web ofrece servicios para sacar pasaportes

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Resumen: El Ministerio de Relaciones Exteriores alerta a los colombianos sobre la existencia de micancilleria.com, una página fraudulenta que presenta una apariencia similar a la de la Cancillería y ofrece servicios relacionados con el trámite de pasaporte.

El Ministerio de Relaciones Exteriores alerta a los colombianos sobre la existencia de micancilleria.com, una página fraudulenta que presenta una apariencia similar a la de la Cancillería y ofrece servicios relacionados con el trámite de pasaporte.

El Ministerio recuerda que su única página web oficial es www.cancilleria.gov.co y recomienda a los ciudadanos verificar siempre la dirección del sitio antes de ingresar sus datos personales o realizar cualquier pago.

El trámite de pasaporte es personal y no requiere intermediarios. Por ello, se recomienda no entregar información personal ni realizar pagos a terceros que ofrezcan gestionar el trámite.

En las oficinas de Bogotá, no se requieren pagos previos. El pago se hace únicamente después de realizado el trámite.

Para consultar información oficial sobre pasaportes, los ciudadanos deben ingresar directamente a www.cancilleria.gov.co y seguir la ruta:

Atención y servicio al ciudadano → Trámites y servicios → Pasaportes → Lugares de expedición.

Para trámites fuera de Bogotá, se recomienda consultar primero la información de la Cancillería y verificar posteriormente el sitio web oficial de la Gobernación y/o consulado correspondiente.

Recuerda que en las oficinas Centro y Norte de Bogotá no se requiere cita para adelantar el trámite de pasaporte. No te dejes engañar.

La Cancillería invita a los colombianos a verificar antes de hacer clic, entregar sus datos o realizar cualquier pago.

Recomendaciones para los ciudadanos

La Cancillería recomienda:

– Verificar siempre la dirección del sitio web antes de ingresar información.

– No acceder a enlaces sospechosos recibidos por WhatsApp, redes sociales, mensajes de texto o correo electrónico.

– No entregar datos personales a intermediarios.

– No realizar pagos a terceros que ofrezcan gestionar el trámite.

– Consultar la información directamente en los canales oficiales de la Cancillería y de las entidades competentes.