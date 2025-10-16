feria de ganado
Foto: @sttmed
¡Ojo con las inundaciones! Cierre total en el deprimido de la Feria de Ganado

Resumen: Se recomienda a todos los conductores tomar vías alternas para evitar la zona y la congestión.

Minuto30.com .- La Secretaría de Movilidad de Medellín acaba de informar una grave afectación vial debido a las fuertes lluvias. Se presenta un cierre total en ambos sentidos de la Autopista Norte.

El punto afectado es el Deprimido de la Feria de Ganado, a la altura de la Calle 111B, debido a las inundaciones en el sector.

Manténgase informado antes de salir.

