¡Ojo con las inundaciones! Cierre total en el deprimido de la Feria de Ganado

Resumen: Se recomienda a todos los conductores tomar vías alternas para evitar la zona y la congestión.
Minuto30.com .- La Secretaría de Movilidad de Medellín acaba de informar una grave afectación vial debido a las fuertes lluvias. Se presenta un cierre total en ambos sentidos de la Autopista Norte.
El punto afectado es el Deprimido de la Feria de Ganado, a la altura de la Calle 111B, debido a las inundaciones en el sector.
Se recomienda a todos los conductores tomar vías alternas para evitar la zona y la congestión.
Manténgase informado antes de salir.
Aquí más Noticias de Medellín