¡Ojo con el taco! Choque múltiple en Llanogrande afecta la movilidad

Resumen: Cuatro carros chocaron en la vía que conduce de Rionegro al aeropuerto, lo que provocó una fuerte congestión vehicular en ambos sentidos. Las autoridades de tránsito ya se encuentran en el lugar para gestionar la movilidad.

Minuto30.com .- Un choque múltiple en la vía que conduce de Rionegro al aeropuerto, en el sector de Llanogrande, ha provocado una fuerte congestión vehicular en ambos sentidos.

El incidente, que se registró cerca del hotel Las Lomas, involucró a cuatro vehículos. Las autoridades de tránsito se encuentran en el lugar para gestionar la movilidad.

Según los reportes, el siniestro se presentó después de la glorieta de Llanogrande, lo que generó un gran represamiento vehicular en una de las vías más transitadas del Oriente antioqueño. Aunque no se reportaron personas lesionadas, los conductores se vieron afectados por el cierre del corredor vial.

Las autoridades de tránsito acudieron al lugar para atender la emergencia y restablecer el flujo vehicular. Se espera que en las próximas horas se normalice la situación en la zona.

Se recomienda a los conductores tomar vías alternas para evitar el represamiento en la zona.

