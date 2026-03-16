Resumen: La situación de tráfico es crítica para quienes intentan ingresar al centro desde el sector del río o el occidente

¡OJO! Cierres en La Alpujarra por llegada de la Minga Indígena

La jornada de este lunes 16 de marzo inicia con importantes novedades en el corazón administrativo de Medellín. Desde las primeras horas del día, se reporta una masiva movilización ciudadana que afecta directamente la movilidad en el sector de La Alpujarra. La llegada de integrantes de la Minga Indígena ha generado bloqueos preventivos y cierres viales que ya impactan las principales arterias del centro de la ciudad.

Reporte de la situación: 12 buses y 2 camionetas en la Alcaldía

De acuerdo con los reportes ciudadanos y el monitoreo constante de las autoridades de tránsito, aproximadamente 12 buses tipo escalera (chivas) y 2 camionetas han arribado a la zona frente a la Alcaldía de Medellín.

El contingente, conformado por comunidades indígenas que llegan para adelantar jornadas de manifestación y diálogo con la administración local, se ha apostado sobre la calzada, lo que ha obligado a la intervención de los agentes de la Secretaría de Movilidad.

La concentración se centra específicamente en la glorieta de La Alpujarra, un punto neurálgico que conecta el occidente con el oriente de la ciudad a través de la Avenida San Juan.

Cierres viales y estado de la movilidad

A esta hora (06:40 a.m.), la situación de tráfico es crítica para quienes intentan ingresar al centro desde el sector del río o el occidente. El cierre principal se presenta en:

Punto: Glorieta de La Alpujarra.

Sentido afectado: Occidente – Oriente.

Impacto: El flujo vehicular que baja por San Juan se encuentra desviado, generando represamientos.

Debido a la magnitud de la movilización, el efecto “acordeón” podría afectar rutas de transporte público y el acceso a las sedes administrativas de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.

¿Por qué llegó la minga a Medellín

A través de un comunicado oficial, el Resguardo Indígena Río Alto San Juan (San Pedro de Urabá), en articulación con comunidades de Turbo, Necoclí, Arboletes, Mutatá y el Suroeste, ha declarado que esta “movilización pacífica” es “un grito de auxilio” ante lo que denominan “reiteradas vulneraciones a sus derechos fundamentales”.

Los puntos clave que exigen en la mesa de negociación con el Gobierno Nacional y Departamental son:

Educación Digna: Exigen el nombramiento oficial de docentes y la construcción de espacios educativos idóneos.

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Crisis por Ola Invernal: Denuncian que varias familias quedaron “bajo el barro” y sin vivienda tras las lluvias, sin recibir ayudas institucionales hasta la fecha.

Vivienda y Salud: Acceso real a programas sociales y atención médica en sus territorios.

Respeto a la Autonomía: Trato digno y garantías de seguridad para sus líderes.

Mesa de Negociación: Según el comunicado, la movilización no se retirará hasta que se instale un espacio de diálogo con el Ministerio del Interior y la Gobernación de Antioquia.

Además la minga justificó la presencia de niños entre los 2 y 17 años en la manifestación así como mujeres embarazadas para garantizar “condiciones de seguridad”, y piden a la policía “evitar cualquier tipo de confrontación” que ponga en riesgo a los menores y a las mujeres gestantes que integran el contingente.

Vías Alternas: ¿Cómo evitar el caos vehicular?

Para los conductores que deben desplazarse hacia el centro-oriente de la ciudad, se recomienda evitar a toda costa circular por la Calle 44, San Juan, entre las Carreras 52 y 57. Las autoridades sugieren las siguientes rutas de escape:

Avenida 33: Esta vía se mantiene con flujo constante y es la alternativa más viable para quienes se dirigen hacia el sector de Buenos Aires, La Milagrosa o el Túnel de Oriente.

Sector Villanueva: Para quienes transitan desde el norte, tomar rutas que conecten con la zona de Prado y Villanueva permitirá evitar el nudo vial de La Alpujarra.

Calle 30: Una opción secundaria para conectar con el sur-oriente de la ciudad.

Recomendaciones para ciudadanos y empleados de la zona

Si usted labora en el sector de La Alpujarra o tiene citas programadas en las notarías y centros de servicios cercanos, tenga en cuenta que se está autorizando el teletrabajo; hoy es un día ideal para laborar desde casa y evitar el colapso del centro.

Si requiere pasar por la Alpujarra, haga uso del Metro; de momento el Metro de Medellín confirma que La Estación Alpujarra (Línea A) sigue operativa, aunque se recomienda precaución al salir hacia la plaza de las luces. El Metro sigue siendo la opción más rápida para saltarse los bloqueos en superficie.

Recuerde que hoy rige la restricción para placas terminadas en 1 y 7. No olvide que las multas por incumplimiento se suman a la dificultad de movilidad del día.