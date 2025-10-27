Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡OJO! Cierre Total en la vía Santa Elena por desprendimiento de material

Minuto30.com .- La Concesión Túnel Aburrá Oriente han ordenado el cierre preventivo total de la Vía Santa Elena. La medida se tomó de forma inmediata debido al registro de un desprendimiento de material en el sector conocido como Mirador 11+200.

La decisión de restringir el paso vehicular busca garantizar la seguridad de todos los transeúntes y conductores que utilizan esta importante vía. El desprendimiento de tierra y roca representa un riesgo inminente para la circulación.

El paso por la Vía Santa Elena permanecerá completamente restringido mientras se realizan los trabajos necesarios. La Concesión y los equipos técnicos están ejecutando labores de remoción de material y una evaluación exhaustiva para determinar la estabilidad del terreno.

Se recomienda a los usuarios buscar rutas alternas y estar atentos a los canales oficiales para conocer la hora de reapertura de la vía.

Planee sus viajes

Tenga en cuenta que las empresas de buses que viajan hacia este corregimiento pueden presentar modificaciones en sus rutas, por lo quees importante programar con antelación sus recorridos.

