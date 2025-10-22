¡Ojalá la lluvia deje! Titulares de Atlético Nacional que recibe a Once Caldas en el juego de vuelta de la Copa BetPlay

Resumen: Atlético Nacional se enfrentará a Once Caldas en el Atanasio Girardot por el partido de vuelta de la Copa BetPlay, con la preocupación de que una tarde y noche lluviosa pueda afectar el estado de la cancha, recordando la reciente suspensión de un juego en el mismo estadio por inundación. El técnico Diego Arias confirmó la titularidad del portero David Ospina, y la alineación defensiva contará con Simón García y William Tesillo como centrales, y Andrés Felipe Román y Camilo Cándido en los laterales, mientras que en el mediocampo estarán Jorman Campuzano, Matheus Uribe y Edwin Cardona, y el ataque lo conformarán Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento y Dairon Asprilla. El vigente campeón llega al compromiso, que inicia a las 6 de la tarde, con una mínima ventaja.
Atlético Nacional recibirá a Once Caldas en el Atanasio Girardot, en una tarde noche lluviosa que, ojalá, deje jugar.
Como se recordará, en el más reciente partido en la misma cancha, el juego del DIM contra Santa Fe tuvo que ser finalizado antes de tiempo porque la cancha se inundó.
Previo al inicio del compromiso, Diego Arias, técnico de Atlético Nacional anunció como titular al portero David Ospina.
En la zona defensiva, el verde paisa formará con los centrales Simón García y William Tesillo.
Los laterales que eligió el estratega, serán por la banda derecha Andrés Felipe Román y por la banda izquierda Camilo Cándido.
En la zona de volantes estará Jorman Campuzano, acompañado de Matheus Uribe y más adelantado Edwin Cardona.
Finalmente, el ataque estará integrado por Marino Hinestroza, como extremo derecho, Andrés Sarmiento como extremo izquierdo y en punta Dairon Asprilla.
Al compromiso el vigente campeón de la Copa BetPlay, llega con una mínima diferencia. El juego se disputará desde las 6 de la tarde.
El 1️⃣1️⃣ para el juego de hoy #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/N1Dky8VR2a
— Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 22, 2025
