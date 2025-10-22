¡Ojalá la lluvia deje! Titulares de Atlético Nacional que recibe a Once Caldas en el juego de vuelta de la Copa BetPlay

Resumen: Atlético Nacional se enfrentará a Once Caldas en el Atanasio Girardot por el partido de vuelta de la Copa BetPlay, con la preocupación de que una tarde y noche lluviosa pueda afectar el estado de la cancha, recordando la reciente suspensión de un juego en el mismo estadio por inundación. El técnico Diego Arias confirmó la titularidad del portero David Ospina, y la alineación defensiva contará con Simón García y William Tesillo como centrales, y Andrés Felipe Román y Camilo Cándido en los laterales, mientras que en el mediocampo estarán Jorman Campuzano, Matheus Uribe y Edwin Cardona, y el ataque lo conformarán Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento y Dairon Asprilla. El vigente campeón llega al compromiso, que inicia a las 6 de la tarde, con una mínima ventaja.