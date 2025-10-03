Atlético Nacional vive un momento de efervescencia y misterio que tiene a su apasionada hinchada al borde del asiento. Tras la salida del estratega en propiedad, la dirección técnica ha recaído en Diego Arias, quien contra todo pronóstico, ha logrado encadenar dos victorias consecutivas en plazas tradicionalmente difíciles.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

Estos triunfos han inyectado una dosis de optimismo y han demostrado la capacidad de resiliencia del «Rey de Copas». Sin embargo, la pregunta que resuena con más fuerza en los pasillos del fútbol colombiano es la misma que se hacen miles de aficionados: ¿Quién será el técnico en propiedad?

El mercado de rumores ha estado hirviendo, con nombres de estrategas argentinos, uruguayos y nacionales desfilando en las tertulias deportivas. A pesar del incesante ruido mediático, la dirigencia «Verdolaga» ha mantenido un silencio casi sepulcral, aumentando la intriga sobre el futuro del banquillo.

Esta calma tensa ha dado pie a una hipótesis que toma cada vez más fuerza: la posibilidad de que el club decida finalizar el campeonato con Diego Arias al mando. Su excelente relación con la plantilla y su metodología estudiosa y juiciosa son argumentos sólidos que invitan a soñar, recordando que Nacional ya ha saboreado la gloria con interinos en el pasado.

No obstante, una teoría electrizante ha comenzado a circular con un ímpetu innegable: la posibilidad de que Leonel Álvarez, actual timonel de Atlético Bucaramanga, se encuentre en el radar del equipo más veces campeón de Colombia.

Oigan ¿Y el técnico de Atlético Nacional?

Álvarez, un ícono de la institución y un técnico con un palmarés reconocido, representa para muchos la figura ideal para retomar el camino de la grandeza. Aunque la información se maneja con el más absoluto secreto, esta hipótesis está cargada de la expectativa que solo un nombre de su calibre puede generar.

Mientras la directiva define el golpe de timón, el equipo sigue sumando en el campo. Atlético Nacional es actualmente quinto en la tabla de posiciones y se encuentra a tan solo ocho puntos de asegurar su boleto a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025.

Cada partido es ahora una doble prueba: un examen para los jugadores en busca de la clasificación y una vitrina para Diego Arias, quien sigue demostrando su valía con resultados contundentes.

En Santa Marta, el verde paisa había tenido problemas para derrotar a Unión Magdalena y en el estadio Atanasio Girardot hace 8 años no vencía a Millonarios.

A los primeros los derrotó 2-1 y a los segundos les ganó 2-0.

Más noticias de Atlético Nacional