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Resumen: Covipacífico implementará un plan especial de movilidad en el corredor Pacífico 1 para Semana Santa 2026, que incluye reversibles en el tramo Camilo C – Primavera el 4 y 5 de abril, así como restricciones para vehículos de carga de más de 3.4 toneladas en días pico. La concesión reforzará la seguridad con servicios de grúa, ambulancia y carro taller, invitando a los viajeros a programar sus trayectos, usar el pago electrónico Colpass y respetar las normas viales bajo la campaña "Cuida tu vida en la vía".

¡Oiga pues! Si viaja por el suroeste en Semana Santa, párele bolas a esta información de Covipacífico de las vías

Con el objetivo de garantizar un tránsito fluido y seguro hacia el Suroeste antioqueño y el sur del país, la concesión Covipacífico anunció el despliegue de su plan operativo para la temporada de Semana Santa 2026. Ante el incremento masivo de vehículos, se implementarán medidas técnicas que incluyen reversibles, restricciones de carga y refuerzo de servicios de emergencia.

Reversible en el retorno: Camilo C – Primavera

Para facilitar el regreso de los viajeros hacia Medellín, se habilitará un flujo en sentido único en fechas estratégicas. Durante estas jornadas, se restringirá el paso en sentido Norte-Sur (hacia Bolombolo) en el tramo mencionado.

Fechas: Sábado 4 y domingo 5 de abril de 2026.

Horario: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. (sujeto a cambios por parte de la Policía de Tránsito).

Restricciones para vehículos de carga

Para mejorar la capacidad de la vía en los días de mayor congestión, los vehículos con capacidad igual o superior a 3.4 toneladas tendrán restricciones en el corredor Ancón Sur – Primavera – Camilo C – Bolombolo en los siguientes horarios:

Sábado 28 de marzo: 6:00 a.m. a 3:00 p.m.

Jueves Santo (2 de abril): 6:00 a.m. a 3:00 p.m.

Domingo de Resurrección (5 de abril): 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

Asistencia en vía y seguridad

Covipacífico dispondrá de un robusto equipo de atención para cualquier eventualidad, incluyendo unidades de inspección vial, carro taller, ambulancias y diversos tipos de grúas (planchón, cama baja y pluma).

En caso de emergencia, los usuarios pueden comunicarse a:

Línea de emergencias: #818 (Claro y Movistar) o al celular 320 710 3032.

Policía de Carreteras: #767.

Recomendación clave: La concesión sugiere a los conductores recargar su TAG para el pago electrónico (Colpass) y verificar el estado técnico de su vehículo antes de iniciar el trayecto para evitar contratiempos en la vía.