Luis Fernando Muriel no estará en Eliminatorias según confirmó La Federación Colombiana

Este sábado, 22 de enero, surgieron varios rumores acerca de que Muriel podría ser una baja para la Selección Colombia por motivos de salud, rumor que se materializó finalizando la tarde. El colombiano no estuvo en el encuentro entre Atalanta y Lazio en la serie A, saliendo así de la lista de convocados a última hora y hasta el momento sin una explicación. Así las cosas, se especula que Muriel dio positivo para Covid-19.

Es por esto que la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el delantero ha sido desconvocado de la Selección Colombia para los duelos por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022 contra Perú (enero 28) y Argentina (febrero 1).

Por medio de un comunicado, la Federación expresó que desconvoca a Muriel “luego que el departamento médico de su club Atalanta nos informara que el delantero no se encuentra en condiciones óptimas de salud para viajar a Colombia”.

No obstante, hasta el momento no hay claridad frente al estado de salud del futbolista, no se sabe si lo que sufre son molestias musculares o en realidad dio positivo para Covid-19.