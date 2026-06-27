Resumen: Tras la confirmación de su llegada, Lucas González y la nueva dirección deportiva del club comenzarán a trabajar de inmediato en la confección y definición del plantel que encarará los retos

¡Es oficial! Lucas González es el nuevo técnico de Atlético Nacional y llega acompañado de un ídolo

Minuto30.com .- Se acabó la espera en las toldas verdolagas. La junta directiva de Atlético Nacional ha hecho oficial la contratación de Lucas González Vélez como el nuevo director técnico del equipo profesional. Su nombramiento no es un salto al vacío, sino el regreso de un estratega que ya conoce el ADN del club y que promete devolverle a la hinchada el fútbol vistoso y ofensivo.

Un regreso con historia y enfoque en la cantera

González no es un desconocido en Guarne. En el año 2021, el bogotano formó parte del cuerpo técnico de las divisiones menores de la institución, dejando una huella profunda en los procesos formativos. Muchos de los juveniles que él potenció en su momento, hoy son realidad en el primer equipo.

La apuesta de las directivas con su llegada es clara:

Fútbol propositivo: Se busca consolidar un estilo moderno, atrevido y con gran madurez táctica, donde dominar al rival y el «cómo se gana» sean innegociables.

Proyección juvenil: Fortalecer el vínculo con la cantera para que los talentos emergentes encuentren una transición natural hacia el profesionalismo.

Cuerpo técnico de lujo: ¡Vuelve el ‘Capitán Libertador’!

Una de las grandes sorpresas del anuncio es el equipo de trabajo que acompañará al nuevo timonel. El banquillo verdolaga volverá a tener a uno de sus máximos referentes históricos, garantizando sentido de pertenencia y jerarquía en el vestuario.

El cuerpo técnico estará conformado por:

Alexis Henríquez: Primer asistente técnico. El ídolo multicampeón regresa al club de sus amores para aportar su experiencia y liderazgo.

Tiago Pina: Segundo asistente técnico.

Camilo Cartagena: Preparador físico.

Luis Alejandro Restrepo: Analista de datos, consolidando una propuesta moderna donde la tecnología y la estadística están al servicio del juego.

Trayectoria y preparación de élite

A pesar de su juventud en los banquillos de primera división, Lucas González ha forjado un recorrido importante. En el Fútbol Profesional Colombiano ha dirigido a Águilas Doradas, América de Cali y Deportes Tolima, logrando en varios de ellos un fútbol que cautivó a la crítica. En el plano internacional, sumó experiencia dirigiendo a Central Córdoba de Argentina en 2024.

Su perfil técnico está respaldado por una sólida formación académica:

Titulaciones obtenidas en Australia.

Licencia UEFA.

Máster Profesional en Fútbol del FC Barcelona Innovation Hub.

¿Qué sigue para el verde?

Tras la confirmación de su llegada, Lucas González y la nueva dirección deportiva del club comenzarán a trabajar de inmediato en la confección y definición del plantel que encarará los retos de esta nueva etapa. ¡Bienvenido al equipo verdolaga!

Asi lo oficializo nacional