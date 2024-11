La Empresa EPM emitió una advertencia frente a falsas convocatorias fraudulentas que emplean su nombre y marca, ofreciendo ofertas laborales.

Estas ofertas laborales falsas se presentan incluso en localidades donde EPM no tiene presencia.

EPM enfatiza que sus procesos de selección no se promocionan a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, texto o cualquier red social.

Todas las convocatorias de la empresa se publican exclusivamente en su portal web oficial, www.epm.com.co.

Este episodio se suma a otros casos señalados por la Empresa desde principios de 2023.

Cuando personas hacían llamadas asegurando procesos de vinculación inmediata con EPM y solicitando dinero para acceder a supuestas pruebas físicas, psicológicas o médicas.

Es importante resaltar que EPM no se comunica con personas no registradas en su portal de empleo y no solicita pagos ni el envío de comprobantes por ningún motivo, ya que todos sus procesos de selección son gratuitos.

Ante cualquier duda sobre la autenticidad de una convocatoria laboral, EPM pone a disposición de la comunidad y posibles candidatos sus líneas telefónicas de atención:

(604) 380 55 56 en Medellín o al 01 8000 51 55 52 en el resto del país.

